The Voice: Ξεκίνησε η συναρπαστική διαδικασία των Live Cross Battles

Η συναρπαστική διαδικασία των LIVE CROSS BATTLES ξεκίνησε με πυρετώδεις ρυθμούς! Ο Γιώργος Καπουτζίδης, με την ενέργειά του, έκανε τη βραδιά ακόμα πιο συναρπαστική, κρατώντας μας σε αγωνία μέχρι την τελευταία νότα.

Στο 1ο LIVE CROSS BATTLE, 16 ταλαντούχοι διαγωνιζόμενοι, χωρισμένοι σε ζευγάρια από αντίπαλες ομάδες, ανέβηκαν στη σκηνή για να μας καθηλώσουν με τις ερμηνείες τους.

Κάθε νότα ήταν μια μάχη, κάθε στίχος μια πρόκληση, καθώς οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουν ένα πολυπόθητο εισιτήριο για τον ημιτελικό.

Οι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου, είχαν προετοιμάσει τους παίκτες τους, αλλά η τελική απόφαση ήταν στα χέρια του κοινού. Ποιοι άραγε κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους;

Σε έναν διάλογο για το τι ρόλο έχει η εκκεντρικότητα σε έναν καλλιτέχνη μπήκαν ο Πάνος Μουζουράκης και ο Γιώργος Μαζωνάκης. «Γιατί τον λες εκκεντρικό; Γιατί έχει μαλλιά μακριά; Τι σημαίνει εκκεντρικός; Είναι καλό για ένα καλλιτέχνη να είναι εκκεντρικός. Ποτέ δεν είχα στρατηγική για το τι θα φορέσω, τι θα πω. Δεν απολογούμε σε κανέναν μόνο στο Θεό.»

Tο πρόγραμμα του Mega επέλεξε να σχολιάσει με καυστικό χιούμορ ο Γιώργος Καπουτζίδης. «Μου είπαν ότι το MEGA απέναντι έχει βάλει “Παρά πέντε” το οποίο κάνει κάτι 30%. Παιδιά, σήμερα είναι το επεισόδιο που πετυχαίνει η σφαίρα στο τσουλούφι. Να σας πω και τι γίνεται! Στο τέλος κερδίζουν οι καλοί και η Αμαλία είναι άγγελος. Αφήστε το τώρα, για σήμερα, συγκεντρωθείτε εδώ στο live» είπε ο παρουσιαστής.

Ενώ στη συνέχεια του live προγράμματος είπε: «Με βλέπετε λίγο προβληματισμένο γιατί μου είπαν ότι στο Mega μετά το “Παρα Πέντε” έβαλαν το "Μίλα μου Βρώμικα " στο οποίο παίζω ως guest. Πέθανα και μου έκαναν αφιέρωμα τα κανάλια;».

