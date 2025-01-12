The Voice: Ποια πασίγνωστη Ελληνίδα βρέθηκε στο live καλεσμένη του Μουζουράκη;

Μια πολύ διάσημη Ελληνίδα βρέθηκε στο πρώτο live του The Voice Of Greece και μπορεί να μην την είδατε τους τηλεοπτικούς δέκτες σας αλλά εμείς την πετύχαμε στα παρασκήνια σε ένα από τα breaks του πολύ πετυχημένου talent show του ΣΚΑΪ, που μπήκε από σήμερα στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του ή της νικητή/τρια.

Κοσμοσυρροή σήμερα στο στούντιο του παιχνιδιού για το πρώτο Live, με τον Πάνο Μουζουράκη να υποδέχεται με πολύ χαρά μια φίλη, τη Φανή Χαλκιά. Οι δυο τους συνδέονται με στενή φιλία που μετράει πολλά χρόνια και μάλιστα ήταν αυτός που είχε τραγουδήσει στη βάφτιση του μικρού της γιου του Κωνσταντίνου στο πάρτι που ακολούθησε τη βάφτισή στο beach bar που διατηρεί η Ολυμπιονίκης με τον σύζυγό της Λούη Καραμάνο στην Στούπα στη δυτική Μάνη. Ενώ όταν εκείνος ετοιμαζόταν να παντρευτεί όλοι τη ρωτούσαν αν θα είναι τελικά εκείνη η κουμπάρα!

Όταν λοιπόν η Φανή Χαλκιά τον ενημέρωσε πως θέλει να φέρει στενό συγγενικό της πρόσωπο στο show για να το δει από κοντά, ο Πάνος φρόντισε να τους εξασφαλίσει ειδικές θέσεις και σε κάθε διάλειμμα πεταγόταν προς το μέρος τους για να τα πουν.

