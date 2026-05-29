Μήνυμα προς τους μαθητές που ξεκινούν σήμερα τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έστειλε μέσω βίντεο στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την έναρξη των εξετάσεων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Όλο το μήνυμα Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές:

Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ.

Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό: αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση, ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε τη δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550, με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο.

Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε, και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλες και σε όλους.

Πηγή: skai.gr

