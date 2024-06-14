Ο κόσμος ψήφισε και αποφάσισε και πλέον το ποια είναι η νικήτρια της 7ης σεζόν του My Style Rocks μόλις ανακοινώθηκε.

Η Ζέτα Θεοδωροπούλου, η Νικολίνα Νικολούζου και η Βασιλική «Μπι» Τρανούλη ήταν οι 3 από τις 5 φιναλίστ που ολοκληρώνοντας τις δύο πρώτες από τις τρεις ενότητες του μεγάλου τελικού ψηφίστηκαν από τους κριτές για να προχωρήσουν στην τρίτη και τελική ενότητα εκεί που πλέον ο κόσμος ψηφίζει και αποφασίζει ποια από τις παίκτριες είναι η αγαπημένη του δίνοντάς την τον πολυπόθητο τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» αλλά και το έπαθλο αξίας 30.000 Ευρώ.

Και η αλήθεια είναι πως η τριάδα που έφτασε στην ψηφοφορία του κόσμου, η καθεμία για τους δικούς της λόγους είχε κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και ξεχώριζε.

Πριν από λίγο η παρουσιάστρια του My Style Rocks Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε το όνομα της κοπέλας που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό και πήρε το στέμμα της νικήτριας. Και αυτή δεν είναι άλλη από την Νικολίνα Νικολούζου.

Η 20χρονη κούκλα που τον Μάρτιο τους άφησε όλους άφωνους όταν αποκάλυψε ότι γεννήθηκε ως αγόρι και έκανε φυλομετάβαση.

«Εγώ η Νικολίνα δεν ήμουν πάντα το κορίτσι που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε σε λάθος σώμα. Αυτό δηλαδή, σημαίνει ότι είμαι μια διεμφυλική γυναίκα» είχε πει τότε, μεταξύ άλλων. Ενώ και σήμερα περνώντας στην τριάδα ευχαρίστησε για τη δύναμη που πήρε όταν μοιράστηκε την ιστορία της.

Η στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ήταν φορτισμένη για όλες τους. Σίγουρα η αγωνία τους για το αποτέλεσμα ήταν μεγάλη, όπως και η χαρά της νεαρής νικήτριας και πλέον Βασίλισσας του στιλ. Η ίδια η Νικολίνα Νικολούζου μιλώντας αποκλειστικά στον SKAI.GR λίγο μετά την νίκη της στο My Style Rocks, μας είπε:

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου! Η νίκη αυτή δεν είναι μόνο δική μου, αλλά μεγάλη νίκη για την κοινότητά μου και για όλους όσους με στήριξαν. Είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη και υπόσχομαι πως θα συνεχίσω να υπηρετώ τη μόδα και τα πράγματα που πιστεύω με υπερηφάνεια και αφοσίωση. Σας ευχαριστώ!»

Πηγή: skai.gr

