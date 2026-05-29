Συναγερμός στην Πάτρα: Νεαρός επιχείρησε να μπει στα δικαστήρια με μαχαίρι

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια της Πάτρας, καθώς νεαρός επιχείρησε να περάσει στο δικαστικό μέγαρο με μαχαίρι.
Ο έλεγχος του μηχανήματος στην πόρτα εισόδου για μεταλλικά αντικείμενα χτύπησε “κόκκινο” και αμέσως η δικαστική αστυνομία ακινητοποίησε τον νεαρό.
Άμεσα στο σημείο έφθασε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ , που μετάφερε τον άνδρα στα κρατητήρια, αναφέρει το tempo24.news.
