Ο Νάιλ Ρότζερς πήρε ένα πρωτότυπο δώρο για τα γενέθλιά του – Δόθηκε το όνομά του σε αστεροειδή

Ο Αμερικανός παραγωγός δίσκων, τραγουδοποιός, μουσικός, συνθέτης, ενορχηστρωτής και κιθαρίστας, Νάιλ Ρότζερς, έχει πλέον το ίδιο όνομα με έναν αστεροειδή.

Ο φίλος του Ρότζερς, Σάιμον Λάερι, ο οποίος εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο και συνεργάζεται με τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση παρουσίασε τον Nilerodgers (191911) σε δείπνο για τον εορτασμό των 70ων γενεθλίων του τραγουδοποιού.

Σύμφωνα με το «Rolling Stone», ο αστεροειδής Nilerodgers (191911) ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2005. Ο Λάερι έκανε τα απαραίτητα βήματα, ώστε η Διεθνής Αστρονομική Ένωση να εγκρίνει να μετονομαστεί επίσημα ο αστεροειδής σε σχήμα πατάτας, Nilerodgers.

Around 300 million miles from Earth, Nilerodgers (191911), an asteroid recently named after the producer-musician, is orbiting the sun.



Rodgers tells us why it means so much to him. https://t.co/hRJxrnBeWZ