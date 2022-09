Ο Μαρκ Χάμιλ από το «Star Wars» ενώνει τις δυνάμεις του με τον Ζελένσκι - «Θα νικήσουμε την αυτοκρατορία του κακού»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «επιστράτευσε» τον ηθοποιό που υποδύεται τον Λουκ Σκαϊγουόκερ στην κινηματογραφική σειρά «Star Wars», Μαρκ Χάμιλ να βοηθήσει στη συγκέντρωση κεφαλαίων για τη στρατιωτική προσπάθεια της χώρας του κατά της εισβολής στη Ρωσία.

Ο Μαρκ Χάμιλ έχει οριστεί πρεσβευτής της πλατφόρμας συγκέντρωσης κεφαλαίων για την Ουκρανία, UNITED24, ανακοίνωσε η πρωτοβουλία την Πέμπτη. Ο Χάμιλ θα έχει την κατάλληλη αποστολή, να βοηθήσει στη συγκέντρωση κεφαλαίων με στόχο την αγορά drones για τον ουκρανικό στρατό.

Η ανακήρυξη του ηθοποιού του «Star Wars» σε πρεσβευτή της UNITED24, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης των Χάμιλ και Ζελένσκι. Το στρατιωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην αγορά νέων drones και την επισκευή και αντικατάσταση παλαιότερων, με κάθε νέο μοντέλο να φέρει το όνομα ενός δωρητή, σύμφωνα με το THR.

Honored to be an Ambassador for the Army of Drones and to help President Zelenskyy and the people of Ukraine in any way possible 🇺🇦@ZelenskyyUA @U24_gov_ua pic.twitter.com/1JafSR7Nny