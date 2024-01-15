Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Το στυλ ροκάρει σε νέα ώρα - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Το My Style Rocks επιστρέφει με νέα επεισόδια στις οθόνες μας τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 16.15!  Λίγο πριν την ανάδειξη της μεγάλης νικήτριας, η Κατερίνα Καραβάτου μας καλωσορίζει στο πρώτο My Style Rocks της νέας χρονιάς και η πρώτη αποστολή των διαγωνιζόμενων για το 2024 είναι, outfit για εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας!

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή καλωσορίζουν τις διαγωνιζόμενες, τα looks που αντικρύζουν όμως δεν είναι όλα κατάλληλα για την περίσταση…

Η Χριστιάννα προσπάθησε πολύ να φέρει κάτι μοναδικό ωστόσο δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορεί η εμφάνισή της να μην αποσπά υψηλή βαθμολογία όμως οι συμβουλές του Στέλιου Κουδουνάρη, αξίζουν χρυσό!

Η στάση της Απολλεών στα παρασκήνια επανέρχεται ως θέμα συζήτησης από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες κι εκείνη νιώθει μόνη…

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark