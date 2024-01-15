My Style Rocks: Το στυλ ροκάρει σε νέα ώρα - Δείτε το trailer

Το My Style Rocks επιστρέφει με νέα επεισόδια στις οθόνες μας τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 16.15! Λίγο πριν την ανάδειξη της μεγάλης νικήτριας, η Κατερίνα Καραβάτου μας καλωσορίζει στο πρώτο My Style Rocks της νέας χρονιάς και η πρώτη αποστολή των διαγωνιζόμενων για το 2024 είναι, outfit για εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας!

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή καλωσορίζουν τις διαγωνιζόμενες, τα looks που αντικρύζουν όμως δεν είναι όλα κατάλληλα για την περίσταση…

Η Χριστιάννα προσπάθησε πολύ να φέρει κάτι μοναδικό ωστόσο δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορεί η εμφάνισή της να μην αποσπά υψηλή βαθμολογία όμως οι συμβουλές του Στέλιου Κουδουνάρη, αξίζουν χρυσό!

Η στάση της Απολλεών στα παρασκήνια επανέρχεται ως θέμα συζήτησης από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες κι εκείνη νιώθει μόνη…

Πηγή: skai.gr

