Onassis Dance Days 2024: Το ανατρεπτικό φεστιβάλ νέων χορογράφων της Στέγης επιστρέφει και βάζει τη μουσική στο τέρμα

Ποια είναι τα επόμενα μεγάλα ονόματα του σύγχρονου χορού; Το Onassis Dance Days 2024 – ODD με πιο πυκνό πρόγραμμα στο τριήμερο από τις 23 έως τις 25 Φεβρουαρίου χορεύει μετά μουσικής, δίνοντας στον ήχο το προβάδισμα και απογειώνοντας την έννοια του sound design, με τη νέα γενιά Ελλήνων χορογράφων να καταλαμβάνει τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση λίγο πριν ή μετά τη στιγμή που τους ανακαλύπτει η ευρωπαϊκή σκηνή και συστήνει, παράλληλα, στο ελληνικό κοινό ένα διεθνές όνομα που φιγουράρει σε όλα τα σπουδαία φεστιβάλ της Ευρώπης. Η Βελγίδα εικαστικός Miet Warlop με το «One Song», μια εκστατική περφόρμανς χορού που είναι συγχρόνως ζωντανή συναυλία και αθλητικός μαραθώνιος, θριάμβευσε στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, περιοδεύει διεθνώς και εμφανίζεται με τους ακαταπόνητους χορευτές της στις 24 και 25 Φεβρουαρίου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.



Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Αθήνα

Η Malia για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη μπάντα της στο Half Note Jazz Club

Τη Malia, αυτή τη σπουδαία κυρία της μουσικής αλλά και της ζωής, έχει την ευκαιρία να πρωτοπαρουσιάσει στην Ελλάδα, το Half Note Jazz Club. Από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου. Αυτό που χαρακτηρίζει την εκπληκτική φωνή και την πορεία της αισθαντικής Malia, είναι ότι μπορεί να υπερβαίνει τα διακριτά όρια των διαφορετικών μουσικών στυλ από τη jazz στη soul κι από το blues στη neo–jazz ενώ ταυτόχρονα περνάει τις πολύ δύσκολες καταστάσεις της ζωής της, μέσα στην τέχνη της.

Παρασκευή 23/2, Σάββατο 24/2 στις 22:30 και Κυριακή 25/2, Δευτέρα 26/2, 21:30

Εισιτήρια: Α ζώνη Γενική Είσοδος – Κανονικό 30€, Β ζώνη Γενική Είσοδος – Κανονικό 25€, bar ενική Είσοδος – Κανονικό 20€, εξώστης θέση σε τραπέζι ενική Είσοδος – Κανονικό 25€.

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

White Dwarf: Η διαδραστική VR&ΑR εγκατάσταση της Γιολάντας Μαρκοπούλου επιστρέφει στο Μουσείο Μπενάκη

To «White Dwarf» («Λευκός νάνος»), η διαδραστική εγκατάσταση που παρουσιάζει με όρους εικονικής αλλά και επαυξημένης πραγματικότητας (AR & VR), ένα κομμάτι της ιστορίας της «γέννησης» της πρώτης ατομικής βόμβας από τον φυσικό J. Robert Oppenheimer επιστρέφει στο Μουσείο Μπενάκη, στην Πειραιώς 138, από τις 23 Φεβρουαρίου έως τις 28 Απριλίου (Κυριακή των Βαΐων). Στo έργο, η έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer, του «πατέρα της ατομικής βόμβας» «υφαίνεται» μαζί με την ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού, της Sadako Sasaki, που υπήρξε θύμα του βομβαρδισμού της Χιροσίμα. Η έκρηξη της ατομικής βόμβας μοιάζει με εκείνη του θανάτου ενός αστεριού σε μια έκρηξη σουπερνόβα, που αντί να αποκαταστήσει την κοσμική ισορροπία, προκαλεί αμετάκλητη ζημιά στη Γη.

Από τις 23 Φεβρουαρίου έως τις 28 Απριλίου

Ώρες παραστάσεων: Παρασκευή: 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00. Σάββατο: 12:00, 13:00 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00. Κυριακή: 12:00, 13:00,14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Εισιτήρια: € 8 (ενήλικες), € 5 (παιδικό/ εφηβικό).

Μουσείο Μπενάκη – Πειραιώς 138

