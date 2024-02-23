Οι δίδυμες από το Βόλο κατάφεραν με σωστές κινήσεις να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Η Έφη και η Βάσω μπαίνουν για δεύτερη φορά στην κουζίνα και δίνουν ρεσιτάλ με το ταλέντο τους στο χορό και τις μιμήσεις. Απέναντί τους, δύο κολλητές φίλες από τη Χαλκίδα, η Έλενα και η Φωτεινή, που είναι φανατικές θαυμάστριες του Μάρκου και το δηλώνουν με όλους τους τρόπους!

Με τις οδηγίες της Έφης, η Βάσω φτιάχνει «κοτόπουλο με πορτοκάλι, πιπεριές και ταλιατέλες», όμως αυτή τη φορά δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα και ο εκνευρισμός κυριαρχεί ανάμεσα στις δύο αδερφές.

Η Έλενα έχει πολλά πτυχία, έχει κάνει πολλές δουλειές και τώρα είναι και διαιτητής ποδοσφαίρου. Η Φωτεινή από την άλλη... απλά «λιώνει» όταν κοιτάει τον Μάρκο. Η Έλενα καθοδηγεί τη Φωτεινή για να μαγειρέψει «θράψαλο με σπανάκι». Θα καταφέρουν να στήσουν πιάτο ή η προσήλωση της Φωτεινής στον Μάρκο θα τους στοιχίσει τα 1.000 ευρώ;

Ο Έκτορας δεν μένει πολύ ικανοποιημένος από τα δύο πιάτα, αλλά στην «ώρα της κρίσης» πρέπει να αποφασίσει: κοτόπουλο ή θράψαλο;

