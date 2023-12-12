My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Συνεχίζει με πρωτιές η Μιμή

Μετά το έπαθλο των 2.500 ευρώ, η Μιμή στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, κατάφερε να ξανακερδίσει την πρώτη θέση και να αναδειχθεί νικήτρια της ημέρας. Αποχώρησε ο Δημήτρη Σκουλός μετά από διαφωνία με την Ελεάνα.

Την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε η Μιμή και πήρε την πρώτη θέση στο σημερινό επεισόδιο (12/12) το οποίο είχε θέμα: χριστουγεννιάτικο ταξίδι.

Μια ημέρα μετά το Gala, η νέα παίκτρια, Έφη Στεφάνου έκανε την είσοδό της στο MSR.

Η Ελεάνα διαφώνησε με τη βαθμολογία του Δημήτρη Σκουλού, ο οποίος της έβαλε 1 και είπε πως δεν το δέχεται. Στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης συμφώνησε με την κριτική του Δημήτρη Σκουλού, με την Ελεάνα να απαντά: «εντάξει βάλτε μου 1. Άλλη φορά θα έρχομαι με basic για να περνάνε. Απ’ ότι φαίνεται δεν περνάνε άλλα πράγματα».

Ο Δημήτρης Σκουλός πήρε τον λόγο λέγοντάς της πως αυτό που λέει είναι και αγένεια και δεν είναι και σωστό και ύστερα ο αποχώρησε.

Η Διονυσία εξήγησε τον λόγο που έβαλε 4 στη Μορτασία και η Γεωργία δεν συμφώνησε μαζί της. «Δεν σου χάρισα τον βαθμό», ανέφερε η Διονυσία στη Μορτασία και η Γεωργία πρόσθεσε: «να σου βάλω και εγώ 4 στο επόμενο επεισόδιο αν είναι να κλαις».

Την ώρα της κριτικής της Χριστιάννας, η Σοφία Χατζηπαντελή δάνεισε το παπούτσι της για να της διορθώσει το look.

Η Αμάντα επέλεξε να πάει σε σαφάρι, αλλά οι κριτές θεώρησαν πως δεν φορά χειμωνιάτικες υφές στα ρούχα.

Στη συνέχεια, η Αμάντα θεώρησε πως η Μιμή δεν έχει κάνει ιδιαίτερο styling, με τον Δημήτρη Σκουλό να διαφωνεί και να ρίχνει σπόντα στην Αμάντα. «Η γνώμη μου είναι. Να μην πω τη γνώμη μου», αναρωτήθηκε η παίκτρια.

Ακόμα, ο Δημήτρης Σκουλός μίλησε για τη συμπεριφορά της Διονυσίας προς τις συμπαίκτριές της, συμβουλεύοντάς την πως η υπεροψία που έχει, δεν έχει νόημα.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:





Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:







Πηγή: skai.gr

