«Οι Πανθέοι»: Ο Κίτσος θέλει απεγνωσμένα να δει τη Μάρμω

Οι ενοχές ζητούν λύτρωση και οι ήρωες αντιδρούν χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Ο Στάθης ξεκαθαρίζει στον Κίτσο πως ήταν η Μάρμω τελικά που έχασε το μωρό και όχι η Θάλεια.

Κλονισμένος από το νέο, ο Κίτσος ψάχνει τρόπους να την προσεγγίσει. Αφού εξαντλήσει όλες τις εναλλακτικές μεθόδους για να επικοινωνήσει μαζί της, αναγκάζεται να κάνει μια παράτολμη κίνηση που θα φέρει και τους δύο σε πολύ δύσκολη θέση…

Η Μάρμω έχει ταραχτεί από την αιφνίδια επίσκεψη της Καλής, και προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει όσα της είπε η θεία για την κατάρα και την απώλεια του παιδιού. Συγκλονισμένη, ζητά από τον Ανδρέα να μάθει ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα που την επισκέφτηκε και του ζητά να της δώσει εξιτήριο από την κλινική. Ο Ανδρέας της κρύβει την αλήθεια, προσπαθώντας να την ηρεμήσει…

Η Βέτα επισκέπτεται τη Θάλεια στο Γραμματικό να τη συγχαρεί για το μωρό και μεταφέρει τα δυσάρεστα για τη Μάρμω. Η Μερόπη, έξαλλη που δεν είχε ειδοποιηθεί νωρίτερα για το τραγικό νέο, τρέχει στην Αθήνα μαζί με τον Ισίδωρο με σκοπό να συμπαρασταθεί στον αδερφό της και τη νύφη της. Όταν φτάνουν στην κλινική του Ανδρέα, η στάση του θα τους αναστατώσει…

Η Νίνα και η Πέλλα ψάχνουν έντρομες για τον Σπύρο και την Ουρανία που έχουν εξαφανιστεί. Μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειές τους, απευθύνονται για βοήθεια, σε ένα πρόσωπο που κάνει εντύπωση στην Πέλλα. Ο Στάθης αποφασίζει να συγκρουστεί ευθέως με τον Βαλλίδη για χάρη της Αλέκας, αλλά ο πατέρας της δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη…

