Ο Μάρκος Σεφερλής και ο Έκτορας Μποτρίνι, στη στολισμένη κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», υποδέχονται γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα σε special εορταστικά επεισόδια! Καθημερινά στις 17.30, δύο αντίπαλες ομάδες μπαίνουν πίσω από τον πάγκο, μαγειρεύουν αλλά και τραγουδούν, χορεύουν, διασκεδάζουν!

Ο Μάρκος καλωσορίζει σήμερα τη Νάνσυ Παραδεισανού, Ιλένια Williams, την Ελευθερία Ελευθερίου και τον Γιώργο Ασημακόπουλο.

Η Νάνσυ και η Ιλένια μπαίνουν στην κουζίνα με πολλή όρεξη για μαγειρική, συζήτηση αλλά και για... τραγούδι. Η Ιλένια, παρότι η κουζίνα δεν είναι το φόρτε της, θα βάλει τα δυνατά της να μαγειρέψει «μπροκολοκεφτέδες με πένες και σος». Μέχρι να ετοιμαστούν οι μπροκολοκεφτέδες, οι δύο φίλες το ρίχνουν στην κουβέντα και η Νάνσυ ενημερώνει τον Μάρκο πως εκτός από «καναλάρχισσα» στο YouTube... έχει κάνει άνοιγμα και στο χώρο του τραγουδιού. Θα καταφέρουν, όμως, να κερδίσουν το έπαθλο;

Η Ελευθερία και ο Γιώργος έχουν ζήσει μαζί πολλές εμπειρίες. Έτσι αποφάσισαν να ζήσουν ακόμη μια, μαγειρεύοντας «χοιρινό με δαμάσκηνα, σύκα και ρύζι». Μέχρι να ολοκληρωθεί η συνταγή, αποκαλύπτεται πως δεν είναι μόνο η Ελευθερία ταλαντούχα στο τραγούδι, αλλά και ο Γιώργος!

Το έπαθλο των 1.000 ευρώ του σημερινού επεισοδίου θα διατεθεί μέσω του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.



#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.