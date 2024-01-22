Η νέα εβδομάδα ξεκινά και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τους υποψήφιους Μονομάχους που είναι έτοιμοι να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ! Πόσοι όμως, θα τα καταφέρουν;

Η Ηλέκτρα Παναγιωτοπούλου συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι με σκοπό να εκπληρώσει το όνειρό της: να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και να πάει ταξίδι με τα παιδιά της στην Αμερική. Η δικηγόρος δείχνει να τα πηγαίνει αρκετά καλά μέχρι που επιλέγει κατηγορίες που ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας.

Μετά από κλήρωση, η Χριστίνα Ρωμανού από τη θέση 68 αναδεικνύεται η επόμενη Μονομάχος. Είναι αρχαιολόγος και έχει δύο «όπλα» που ευελπιστεί να τη βοηθήσουν να επιβιώσει από τους 100 αντιπάλους της: τις γνώσεις και τον αφαιρετικό τρόπο σκέψης. Από ότι φαίνεται μάλιστα, τα καταφέρνει αφού απαντά σωστά σε 6 ερωτήσεις και συγκεντρώνει περίπου 10.000 ευρώ!

Πηγή: skai.gr

