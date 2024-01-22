Η νέα εβδομάδα ξεκινά και ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τους υποψήφιους Μονομάχους που είναι έτοιμοι να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ! Πόσοι όμως, θα τα καταφέρουν;
Η Ηλέκτρα Παναγιωτοπούλου συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι με σκοπό να εκπληρώσει το όνειρό της: να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και να πάει ταξίδι με τα παιδιά της στην Αμερική. Η δικηγόρος δείχνει να τα πηγαίνει αρκετά καλά μέχρι που επιλέγει κατηγορίες που ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας.
Μετά από κλήρωση, η Χριστίνα Ρωμανού από τη θέση 68 αναδεικνύεται η επόμενη Μονομάχος. Είναι αρχαιολόγος και έχει δύο «όπλα» που ευελπιστεί να τη βοηθήσουν να επιβιώσει από τους 100 αντιπάλους της: τις γνώσεις και τον αφαιρετικό τρόπο σκέψης. Από ότι φαίνεται μάλιστα, τα καταφέρνει αφού απαντά σωστά σε 6 ερωτήσεις και συγκεντρώνει περίπου 10.000 ευρώ!
- My Style Rocks: Layering με δαντέλες και διαφάνειες – Τρέιλερ
- «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Μάρκος και παίκτες δίνουν show μπροστά και πίσω από τον πάγκο της κουζίνας
- Νέο άλμπουμ από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, μετά από σχεδόν 5 χρόνια - Το αινιγματικο teaser με την φωνή του Μπενίσιο ντελ Τόρο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.