MY STYLE ROCKS - με την Κατερίνα Καραβάτου

Ενα διαφορετικό layering πρέπει να επιχειρήσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks, χρησιμοποιώντας δαντέλες και διαφάνειες. Ποιες θα κινηθούν πιο τολμηρά επιλέγοντας ένταση στα χρώματα; Πώς θα κριθούν οι εμφανίσεις τους;

Μόλις ολοκληρώνεται η βαθμολόγηση από την κριτική επιτροπή την κάθε fashionista περιμένει ένας φάκελος. Τι περιέχει;

Η εμφάνιση της Έφης γίνεται αφορμή για να έρθει στην επιφάνεια ο εκνευρισμός της Γεωργίας με την Αμάντα. Ποια είναι η αιτία;

Όλες οι διαγωνιζόμενες προσπαθούν να φέρουν το σωστό layering, κάποιες όμως εμφανίσεις βγαίνουν εκτός θέματος…

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.