MY STYLE ROCKS - με την Κατερίνα Καραβάτου
Ενα διαφορετικό layering πρέπει να επιχειρήσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks, χρησιμοποιώντας δαντέλες και διαφάνειες. Ποιες θα κινηθούν πιο τολμηρά επιλέγοντας ένταση στα χρώματα; Πώς θα κριθούν οι εμφανίσεις τους;
Μόλις ολοκληρώνεται η βαθμολόγηση από την κριτική επιτροπή την κάθε fashionista περιμένει ένας φάκελος. Τι περιέχει;
Η εμφάνιση της Έφης γίνεται αφορμή για να έρθει στην επιφάνεια ο εκνευρισμός της Γεωργίας με την Αμάντα. Ποια είναι η αιτία;
Όλες οι διαγωνιζόμενες προσπαθούν να φέρουν το σωστό layering, κάποιες όμως εμφανίσεις βγαίνουν εκτός θέματος…
MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15
