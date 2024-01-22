Λογαριασμός
 My Style Rocks: Layering με δαντέλες και διαφάνειες – Τρέιλερ

Ένα διαφορετικό layering πρέπει να επιχειρήσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες - Πώς θα κριθούν οι εμφανίσεις τους; 

MY STYLE ROCKS - με την Κατερίνα Καραβάτου

Ενα διαφορετικό layering πρέπει να επιχειρήσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks, χρησιμοποιώντας δαντέλες και διαφάνειες. Ποιες θα κινηθούν πιο τολμηρά επιλέγοντας ένταση στα χρώματα; Πώς θα κριθούν οι εμφανίσεις τους;  

Μόλις ολοκληρώνεται η βαθμολόγηση από την κριτική επιτροπή την κάθε fashionista περιμένει ένας φάκελος. Τι περιέχει; 

Η εμφάνιση της Έφης γίνεται αφορμή για να έρθει στην επιφάνεια ο εκνευρισμός της Γεωργίας με την Αμάντα. Ποια είναι η αιτία; 

Όλες οι διαγωνιζόμενες προσπαθούν να φέρουν το σωστό layering, κάποιες όμως εμφανίσεις βγαίνουν εκτός θέματος… 

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15

