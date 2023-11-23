«Οι Πανθέοι»: Η αδιαφορία του Ανδρέα τρελαίνει τη Μάρμω

Προσπάθειες που δεν αποδίδουν καρπούς και ήρωες που ζουν στο παρελθόν και οδηγούνται στην αυτοκαταστροφή, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21:00, στον ΣΚΑΪ.

Η απρόσμενη συνάντηση της Σοφίας με τον Ανδρέα θα επαναφέρει στο προσκήνιο την πρόταση που της είχε κάνει τότε στα Γιάννενα να έρθει να δουλέψει στην κλινική του. Η Σοφία αυτή τη φορά διστάζει αλλά δεν απορρίπτει την πρότασή του, ενώ παράλληλα καταλαβαίνει ότι ο Ανδρέας δεν είναι απλά κουρασμένος, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, αλλά τον βασανίζει κάτι βαθύτερο…

Ο Κίτσος καβγαδίζει με τη μητέρα του αφού έμαθε για την επίσκεψή της στη Μάρμω και προσπαθεί με επιμονή να υλοποιήσει το νέο καταστροφικό του σχέδιο για να κερδίσει μία και καλή την αγαπημένη του. Ο Τέλης με τη Νίνα προσπαθούν να τον εμποδίσουν, αλλά εκείνος δεν ακούει τίποτα και συγκρούεται με όλους…

Η Μάρμω κάνει μάταιες προσπάθειες να προσεγγίσει τον Ανδρέα, εκείνος όμως είναι απόμακρος με τη Σεβαστή να ανησυχεί και να της δίνει συμβουλές πώς να κερδίσει ξανά τον άντρα της…

Η Χρυσοστόμη πηγαίνει στο σπίτι του Ανδρέα και αφήνει το δαχτυλίδι που έφτιαξε και είναι ίδιο με τα δαχτυλίδια που η Νένα είχε μοιράσει σε όλα τα παιδιά της, εκτός από τον Ανδρέα. Όταν ο τελευταίος δει το δαχτυλίδι ταράζεται και αρχίζει τις ερωτήσεις…

Και ενώ η Θάλεια αρχίζει να συμβιβάζεται με τη νέα ζωή που έχει επιλέξει να ακολουθήσει στο Γραμματικό, το νέο της εύρεσης της σορού του Δημήτρη θα την αναστατώσει ξανά. Ο Μαρμάρης προσπαθεί να πείσει την Πέλλα ότι ο μόνος τρόπος να βοηθήσει την αδελφή της Ματούλα, είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Φάνη…

Πόσο θα επηρεάσει τη σχέση του Ανδρέα και της Μάρμως η παρουσία της Σοφίας στην κλινική;

Γιατί ο Ανδρέας ταράζεται όταν βλέπει το δαχτυλίδι που είχε αφήσει η μητέρα του Νένα σε όλα τα παιδιά της, εκτός από τον ίδιο;

Θα αποδώσουν οι προσπάθειες της Μάρμως να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη του Ανδρέα;

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Δευτέρα με Πέμπτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Δασκάλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία)

