Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μάρκος Σεφερλής at the theatre «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece» - Δείτε το trailer

Εμφανίζεται κυρίως, σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Οι περισσότεροι άνθρωποι μέχρι την ενηλικίωσή τους έχουν εκτεθεί στον ιό και έχουν αναπτύξει ανοσία

Μάρκος Σεφερλής at the theatre «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»

Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00, ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE, σε όλες τις αποχρώσεις… από το καυστικό χιούμορ μέχρι το ξεκαρδιστικό γέλιο, μόνο για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ!

Μάρκος Σεφερλής at the theatre «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»

Μάρκος Σεφερλής

Αυτήν την Παρασκευή, ο μοναδικός Μάρκος Σεφερλής έρχεται στην οθόνη μας, με την παράσταση «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»!

Δείτε το trailer:

Τι είναι αυτό που κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίζει πάνω στον πλανήτη; Μα φυσικά οι τόσες διαφορετικές αποχρώσεις της: θάλασσα, βουνό, ήλιος, βροχή, φιλότιμο, τιμιότητα, λαμογιά, εργατικότητα, τεμπελιά, αθωότητα, πονηριά, εξυπνάδα, αφέλεια και τόσες ακόμη, που κάνουν και τους Έλληνες τόσο ξεχωριστούς!

Μάρκος Σεφερλής at the theatre «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»

Κι αφού ο Γιώργος -παρόλο που τον περίμεναν σε κάθε γωνιά της γης– δεν κατάφερε λόγω οικονομικής στενότητας να πάει, έρχονται οι ξένοι στο «Καφε-ζαχαροπλαστο-ρακομελο-μεζεδο-ταβερνο-ψητο-οινομαγειρείο» του.

Πώς να μην ψάχνουν τρόπους να κάνουν πιο ευχάριστα τα ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ, οι τρεις ηλικιωμένες “μούσες” Κλειώ, Ευτέρπη και Πολύμνια;

Πώς να μην εκφράσουν μέσα από τα τραγούδια τους τα κακώς κείμενα, οι τέσσερις πλανόδιοι τροβαδούροι;

Πώς να μην “χτυπήσει” η οικονομική κρίση ακόμη και τη Χιονάτη;

Μία απολαυστική κωμωδία σε όλες τις… αποχρώσεις του γέλιου την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Στέλιος Κρητικός, Γιάννης Ζουμπαντής, Αρετή Ζαχαριάδου, Θοδωρής Κατσικαλούδης, Γιώργος Κοντογιάννης, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, Ελένη Καρποντίνη

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE
Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Μάρκος Σεφερλής at the theatre «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»

Μάρκος Σεφερλής at the theatre «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΚΑΪ τηλεόραση Μάρκος Σεφερλής
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark