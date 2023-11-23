Μάρκος Σεφερλής at the theatre «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»

Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00, ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE, σε όλες τις αποχρώσεις… από το καυστικό χιούμορ μέχρι το ξεκαρδιστικό γέλιο, μόνο για τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ!

Αυτήν την Παρασκευή, ο μοναδικός Μάρκος Σεφερλής έρχεται στην οθόνη μας, με την παράσταση «Πενήντα Αποχρώσεις To Greece»!

Δείτε το trailer:

Τι είναι αυτό που κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίζει πάνω στον πλανήτη; Μα φυσικά οι τόσες διαφορετικές αποχρώσεις της: θάλασσα, βουνό, ήλιος, βροχή, φιλότιμο, τιμιότητα, λαμογιά, εργατικότητα, τεμπελιά, αθωότητα, πονηριά, εξυπνάδα, αφέλεια και τόσες ακόμη, που κάνουν και τους Έλληνες τόσο ξεχωριστούς!

Κι αφού ο Γιώργος -παρόλο που τον περίμεναν σε κάθε γωνιά της γης– δεν κατάφερε λόγω οικονομικής στενότητας να πάει, έρχονται οι ξένοι στο «Καφε-ζαχαροπλαστο-ρακομελο-μεζεδο-ταβερνο-ψητο-οινομαγειρείο» του.

Πώς να μην ψάχνουν τρόπους να κάνουν πιο ευχάριστα τα ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ, οι τρεις ηλικιωμένες “μούσες” Κλειώ, Ευτέρπη και Πολύμνια;

Πώς να μην εκφράσουν μέσα από τα τραγούδια τους τα κακώς κείμενα, οι τέσσερις πλανόδιοι τροβαδούροι;

Πώς να μην “χτυπήσει” η οικονομική κρίση ακόμη και τη Χιονάτη;

Μία απολαυστική κωμωδία σε όλες τις… αποχρώσεις του γέλιου την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Στέλιος Κρητικός, Γιάννης Ζουμπαντής, Αρετή Ζαχαριάδου, Θοδωρής Κατσικαλούδης, Γιώργος Κοντογιάννης, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, Ελένη Καρποντίνη

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE

Κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.