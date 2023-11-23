Βραδιά εγκαινίων απόψε, στο νέο επεισόδιο του «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE». Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα ανοίγουν κατάστημα ζαχαρωτών στη μέση της ζούγκλας και φυσικά καλούν τους παίκτες να τους επισκεφτούν. Μια έκπληξη τους περιμένει εκεί όμως, αφού οι celebrities πρέπει να εγκαινιάσουν το τεράστιο ενυδρείο του καταστήματος, αν θέλουν να αυξήσουν το ποσό που έχουν συλλέξει για τους σκοπούς του «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Δείτε το τρέιλερ:

Παστίτσιο ζητούσαν επίμονα τόσο καιρό οι celebrities και παστίτσιο θα έχουν… αλλά όχι όλοι τους! Ο Τάσος από την Κίτρινη Ομάδα και ο Πάτρικ από την Πράσινη κλείνουν τα μάτια τους φορώντας ένα τεράστιο κουτί στο πρόσωπό τους, και μπαίνουν σε ένα άγνωστο για αυτούς, σπίτι. Για να περάσουν από το ένα δωμάτιο στο άλλο και να ανοίξουν την πόρτα θα πρέπει να βρουν το διακόπτη που ανάβει τα φώτα. Μόνο που στα δωμάτια δεν είναι μόνοι τους. Και δεν εννοούμε τα έπιπλα! Ποιος θα καταφέρει να… δραπετεύσει στον λιγότερο χρόνο και να χαρίσει το έπαθλο στην ομάδα του;

Η ώρα μιας ακόμη αποχώρησης έφτασε. Και θα είναι επεισοδιακή! Ένα σχέδιο που κανείς δεν είχε αντιληφθεί αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και προκαλεί μεγάλη ένταση. Ποιοι τρεις δεν θα προστατευτούν και θα αγωνιστούν για την παραμονή τους στο «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE»; Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει;

