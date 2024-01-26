My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: «Δεν υπάρχει συνδικάτο» λέει η Γεωργία

Η τελευταία εβδομάδα πριν το μεγάλο τελικό του «My Style Rocks» στον στον ΣΚΑΪ ξεκίνησε σήμερα με guest κριτή την Κόνι Μεταξά, η οποία είχε τη δυνατότητα να χαρίσει έναν έξτρα βαθμό σε μία διαγωνιζόμενη.

Στη σημερινή πρώτη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενες έπρεπε να δημιουργήσουν ένα look εργασίας με ταγέρ.

Ποιες διαγωνιζόμενες λοιπόν «έκλεψαν» τις εντυπώσεις και ποια παίκτρια κατάφερε να κερδίσει σε μια απαιτητική δοκιμασία τον πολύτιμο βαθμό της Κόνι Μεταξά;

Παρά την προσπάθειά της, η Μιμή έλαβε αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της τόσο από τις συμπαίκτριές της και τους κριτές, όσο και από την Κόνι Μεταξά, η οποία τόνισε πως τίποτα σχεδόν από την εμφάνιση της παίκτριας δεν της άρεσε.



Με δύο βαθμολόγησε η Αμάντα τη Διονυσία, γεγονός που δημιούργησε μια νέα ένταση ανάμεσα στις παίκτριες.

Η Γεωργία μάλιστα ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πλέον το «συνδικάτο» ανάμεσα στην ίδια, την Αμάντα και τη Διονυσία και η καθεμία βαδίζει μόνη της προς τον τελικό.



Απογοητευμένος δήλωσε ο Στέλιος Κουδουνάρης με τις σημερινές εμφανίσεις που δημιούργησαν οι διαγωνιζόμενες στην πρώτη δοκιμασία της διαγωνιστικής εβδομάδας του τελικού και τόνισε στις παίκτριες πως θα πρέπει να επιδείξουν περισσότερη σοβαρότητα σε αυτό το κρίσιμο σημείο του «My Style Rocks».

Τα «ώριμα» looks της Μορτασίας γέννησαν αμφιβολίες στον Στέλιο Κουδουνάρη για το αν επιμελείται μόνη της τις εμφανίσεις της τον τελευταίο καιρό, γεγονός που έκανε την παίκτρια να ξεσπάσει.

Η Κόνι Μεταξά έχοντας δει όλες τις εμφανίσεις και από τις εφτά διαγωνιζόμενες αποφάσισε να δώσει έναν έξτρα βαθμό στην Αμάντα, της οποίας το σύνολο, όπως εξήγησε, είναι πιο κοντά στο δικό της προσωπικό στυλ.



