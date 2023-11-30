My Style Rocks: Σκουλός και Κουδουνάρης απόρησαν με τις υψηλές βαθμολογίες Γεωργίας - Αμάντας στη Διονυσία

Ένα ακόμα επεισόδιο του «My Style Rocks» έφθασε στο τέλος και οι στυλιστικές ιδέες, οι εκπλήξεις, αλλά και οι εντάσεις δεν έλειψαν ούτε αυτή τη φορά!

Πρώτη εμφανίστηκε μπροστά στα κορίτσια και στους κριτές η Δώρα, η οποία πήγαινε για φαγητό με τις φίλες της και έλαβε θετικά σχόλια για την εμφάνισή της από τους κριτές. Αντίθετη βέβαια άποψη είχε η Χριστιάννα, η οποία εστίασε ιδιαίτερα στα γυαλιά της συμπαίκτριάς της, τα οποία της θύμιζαν, όπως είπε, καλώδιο τηλεφώνου.

Στη συνέχεια του διαγωνισμού, η Απολλεών πηγαίνοντας σε ξενοδοχείο για δειγματισμό ρούχων, δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τις συμπαίκτριές της και συγκεκριμένα η Μορτασία επεσήμανε πως το outfit της θυμίζει τις εμφανίσεις της Διονυσίας και δεν έχει κάτι που να την συναρπάζει στυλιστικά.

Η Διονυσία βρέθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί στην Πάτρα και με το σύνολό της δίχασε τις συμπαίκτριές της καις τους κριτές. Ο Στέλιος Κουδουνάρης και ο Δημήτρης Σκουλός απόρησαν με τις υψηλές βαθμολογίες της Γεωργίας και της Αμάντας, με την παίκτρια να απαντάει χαρακτηριστικά: «Δεν πειράζει, είναι φίλες μου και μου βάζουν υψηλές βαθμολογίες, κι άλλες βάζουν στις φίλες τους».

Η Ντένη επιτέλους βρέθηκε σε δεξίωση με τον Brad Pitt και επέλεξε για αυτό το σκοπό μία εντυπωσιακή τουαλέτα. Η Απολλεών εκτίμησε την προσπάθειά της και την αντάμειψε με ένα τρία. Αντίθετη ωστόσο, άποψη είχε η Διονυσία, η οποία επενέβη και τόνισε με έντονο τρόπο πως δεν έχει κάνει ιδιαίτερο styling, ώστε να αξίζει τις υψηλές βαθμολογίες.

Η Χριστιάννα ήταν η επόμενη που προσπάθησε να «κλέψει» τις εντυπώσεις με το σύνολό της, πηγαίνοντας να κοιτάξει χώρους για να ανοίξει μια επιχείρηση. Κι ενώ τα σχόλια των κριτών ήταν θετικά κατά κύριο λόγο, η Γεωργία δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένη με τις επιλογές της συμπαίκτριάς της, γεγονός που έκανε την Χριστιάννα να αντιδράσει.

Η Αμάντα πήγαινε στην παρουσίαση του βιβλίου αυτοβελτίωσης που έγραψε η Γεωργία και με το σύνολό της κατάφερε να φέρει μεγάλη ένταση στο πλατό.

Η Μορτασία ήταν καλεσμένη να μιλήσει για τη συλλογή παπουτσιών που ετοιμάζει και ο άσος της Απολλεών την έκανε να ξεσπάσει σε γέλια, καθώς θεώρησε τη βαθμολογία άδικη.

Η Ελεάνα πήγαινε σε εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής και έλαβε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την εμφάνισή της. Βέβαια, παρά τα θετικά σχόλια, η παίκτρια εξέφρασε και ένα παράπονο. Συγκεκριμένα, είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ένα παράπονο, δεν έχει ανέβει ποτέ κανένας σας να με διορθώσει», και ο Δημήτρης Σκουλός εισάκουσε την επιθυμίας της για makeover.

Η Γεωργία ήτα η τελευταία προς κρίση. Η παίκτρια πήγαινε σε playdate σε σπίτι άλλης μαμάς με την κόρη της και έλαβε ικανοποιητικά σχόλια από τους κριτές. Η Διονυσία ωστόσο, δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένη και της είπε εμφατικά: «Φόρεσες ένα φόρεμα και ήρθες».

Τέλος, η Αμάντα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της ημέρας, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία και ξεπερνώντας τις συμπαίκτριές της.

Πηγή: skai.gr

