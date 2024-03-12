Η συναρπαστική ιστορία των Black Keys σε ντοκιμαντέρ

Οι Black Keys έδωσαν σε ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ τους τον τίτλο «Brothers», το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως να αναφέρεται στην αδερφική σχέση μεταξύ των δύο μελών του ροκ ντουέτου, των Νταν Άουερμπακ και Πάτρικ Κάρνι.

Απάντηση στο ερώτημα αν η σχέση τους είναι αδερφική μπορούν να λάβουν οι θαυμαστές τους, αφού δουν το «This Is a Film About the Black Keys» μουσικό ντοκιμαντέρ που εστιάζει σε κάποιες λιγότερο γνωστές, ιστορικές εντάσεις μεταξύ των δύο, καθώς και σε ό,τι τους συνδέει.

Ο όρος «προσυμφωνημένος γάμος» ακούγεται περισσότερες από μία φορές στην ταινία, κάτι που φαίνεται λίγο περίεργο, με βάση όσα είναι γνωστά για την κοινά βιογραφικά στοιχεία του ντουέτου, αναφέρεται σε κριτική του Variety.

Η ταινία του Τζεφ Ντουπρέ παρακολουθεί την πορεία των Νταν Άουερμπακ και Πάτρικ Κάρνι από τις πρώτες μουσικές δοκιμές σε ένα υπόγειο στο Άκρον του Οχάιο έως την τεράστια επιτυχία στη σκηνή του rock 'n' roll.

«Γνώριζαν πολύ λίγο ο ένας τον άλλον όταν έκαναν τις πρώτες τους ηχογραφήσεις, ωστόσο γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι μοιράζονταν μια ισχυρή μουσική σύνδεση και μια ώθηση για επιτυχία. Περιοδεύοντας ακατάπαυστα για δέκα χρόνια, το ντουέτο διαχειρίστηκε τα πάνω και τα κάτω της ζωής στις περιοδειες, φτάνοντας τελικά σε ταχύτητα διαφυγής με τους δίσκους του Brothers και El Camino. Καθώς τόσες πολλές δυνάμεις έχουν απειλήσει να τους χωρίσουν, το συγκρότημα κατάφερε να μείνει μαζί. 24 χρόνια μετά, είναι πιο δεμένοι από ποτέ, εξακολουθούν να φτιάχνουν υπέροχη μουσική και να αναρωτιούνται τι θα ακολουθήσει» αναφέρεται στην περίληψη του ντοκιμαντέρ που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα χθες στο Φεστιβάλ SXSW.

«Η ιστορία τους είναι πραγματικά συναρπαστική» δήλωσε στο ABC Audio ο σκηνοθέτης. ««Είναι μια ιστορία για το πώς αυτοί οι δύο τύποι κατάφεραν να χτίσουν μια φιλία πάνω από σε αυτόν τον εκπληκτικό μουσικό δεσμό που έχουν μαζί».

«Καθώς έχτιζαν αυτή τη φιλία, συχνά βρέθηκαν απρόθυμοι να μιλήσουν ο ένας στον άλλο για το πώς ένιωθαν και όταν το έκαναν, επικοινωνούσαν ο ένας στον άλλο μέσω της μουσικής τους και όχι με λόγια» τόνισε ο Τζεφ Ντουπρέ, ο οποίος κατά τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ υιοθέτησε την αρχή «αφήστε τη μουσική να πει την ιστορία όσο το δυνατόν περισσότερο».

«Όλα αυτά τα τραγούδια που έγραψαν όλα αυτά τα χρόνια, αποτυπώνουν το καθένα μια στιγμή στο χρόνο» τόνισε. «Λένε ποιος ήταν ο Πατ και ο Νταν εκείνη τη στιγμή και τι περνούσαν, τι σκεφτόντουσαν και τι ένιωθαν» πρόσθεσε.

