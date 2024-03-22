Survivor 2024: Τέλος το παιχνίδι για τον Ρίνγκο!    

Δεν κράτησε πολύ η παρουσία του Νίκου Ρικουνάκη στο Survivor. Μετά από δύο σκληρές μονομαχίες και με πόνους στο χέρι ο αγαπημένος Ρίνγκο, αποχώρησε από το παιχνίδι, καθώς ηττήθηκε αρχικά από τον Γιάννη Περπατάρη και στη συνέχει από τον Χριστόφορο Ταξίδι.

Στο σύντομο διάστημα της παραμονής του όμως, ανέφερε πως έζησε την εμπειρία έντονα όπως ήθελε, και ότι έκανε φίλους. Ένας από αυτούς, ο James Καφετζής, πήρε τον λόγο και μίλησε με πολύ καλά λόγια γι'αυτόν.

Ο παίκτης αποχαιρέτησε του Survivors ευχόμενος στον καθένα να πετύχει τον στόχο του, και άκουσε για ακόμα μια φορά τα συνθήματα που φτιάχτηκαν γι'αυτόν.

https://exchange.glomex.com/video/v-czztmk1sczq1





Πηγή: skai.gr

