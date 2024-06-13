Μία ανάσα από τον τελικό του My Style Rocks και στην πασαρέλα επιστρέφουν fashionistas που αποχώρησαν από το φετινό κύκλο για να λειτουργήσουν ως μοντέλα για τις διαγωνιζόμενες οι οποίες αναλαμβάνουν να κάνουν το κατάλληλο styling και να παρουσιάσουν το ιδανικό concept.

Στο πλατό επιστρέφουν η Ιωάννα Ανανία, η Δομινίκη Ξυδά, η Φωτεινή Μπαρνασά, η Δήμητρα Μπεσίρη, η Ανδριάνα Παναγιώτου και η Ελισάβετ Παπακανέλλου.

Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να δημιουργήσουν εικόνες που θα ανταποκρίνονται στην περίσταση και θα ταιριάζουν στο στιλ των μοντέλων τους;

Η αγωνία των fashionistas για το ποιες θα πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό χτυπάει κόκκινο και δεν λείπουν οι εντάσεις ενώ οι ανατροπές είναι συνεχόμενες.

Ποιες θα είναι οι πέντε διαγωνιζόμενες που θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό της Παρασκευής (14/06) διεκδικώντας το έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ και τον τίτλο της βασίλισσας του στιλ;

Πηγή: skai.gr

