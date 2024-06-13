Η πιο πολυαναμενόμενη σκηνή της χρονιάς κυκλοφόρησε, επιτέλους, και δεν απογοήτευσε. Εδώ και χρόνια, οι τηλεθεατές του «Bridgerton» περίμεναν τη Penelope Featherington (Nicola Coughlan) και τον Colin Bridgerton (Luke Newton) να ερωτευτούν. Και το θαύμα έγινε.

Οι δύο πρωταγωνιστές, όπως θα δείτε και στο βίντεο, επιδόθηκαν, αρχικά, σε σεξουαλικές περιπτύξεις μέχρι τη σκηνή του σεξ που διήρκεσε για 6 λεπτά!

Ήταν αναμφίβολα ένα θέαμα για πονεμένα (και κουρασμένα) μάτια, αφού οι θαυμαστές αποκάλυψαν ότι είχαν χάσει τον ύπνο τους από τον ενθουσιασμό και έκλεισαν ακόμη και ρεπό από τη δουλειά τους για να παρακολουθήσουν τη σειρά αμέσως μετά την προβολή της, όπως γράφει χαρακτηριστικά η «Daily Mail».

Οι τηλεθεατές έμειναν σε αδιέξοδο για ένα μήνα, αφού το πρώτο μέρος της σεζόν τελείωσε με απρόοπτο, με τον Κόλιν να ζητάει από την Πηνελόπη το χέρι της σε γάμο.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού, που ονομάστηκε «Polin», ενθουσιάστηκαν όταν οι δυο τους, όχι μόνο αρραβωνιάστηκαν, αλλά και επιδόθηκαν σε μια παθιασμένη ερωτική σκηνή 16 λεπτών, μετά το δεύτερο μέρος.

Στην αποκαλυπτική σκηνή, η Πηνελόπη παρηγορούνταν από τον αγαπημένο της μετά από έναν καυγά με τη μητέρα της για τον αρραβώνα της, κατά τη διάρκεια του οποίου άρχισαν να φιλιούνται. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης…

Η σειρά δημιουργήθηκε από τον Κρίς Βαν Ντούσεν (Scandal), ενώ παραγωγός είναι η γνωστή για την παρουσίαση δυναμικών γυναικών και την εκδήλωση των πολιτικών της απόψεων, Σόντα Ράιμς, δημιουργός του Grey’s Anatomy και του Scandal. Βασίζεται σε μυθιστορήματα της Τζούλια Κουίν.

Πηγή: skai.gr

