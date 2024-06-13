Στην πορεία για το τέλος των special επεισοδίων, Νάιρα και Ελίζα θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για να αναδειχτούν οι πρωταθλήτριες της κουζίνας, αφού έχουν φτάσει συνολικά τις επτά νίκες. Σήμερα, αντιμετωπίζουν ένα ακόμη δυνατό δίδυμο με τέσσερις νίκες σε προηγούμενα επεισόδια – τις φίλες Έλλη και Κατερίνα.

Ο Μάρκος υποδέχεται για ακόμη μία φορά τη Νάιρα και την Ελίζα, οι οποίες είναι αποφασισμένες να κερδίσουν για όγδοη φορά. Μετά την απαραίτητη προετοιμασία -με τραγούδι και χορό- η Νάιρα σηκώνει μανίκια και ακολουθεί τις οδηγίες της μαμάς της (…μπορεί και όχι!) για «φρικασέ κοτόπουλο με μανιτάρια». Και στο σημερινό επεισόδιο, η ένταση μεταξύ τους είναι μεγάλη και η συνταγή κινδυνεύει. Παρόλα αυτά, το πιάτο στήνεται και φτάνει στον Έκτορα για δοκιμή. Ποια θα είναι η γνώμη του;

Η Έλλη και η Κατερίνα, κολλητές φίλες από παιδιά, μοιράζουν απλόχερα το κέφι και τη θετική τους ενέργεια στο πλατό. Η Έλλη σκαρώνει στιχάκια για τον Έκτορα και, παρά το άγχος της, δηλώνει έτοιμη να καθοδηγήσει τη φίλη της για να μαγειρέψει «σκιουφιχτά με χοιρινό, μπρόκολο και τυρί κρέμα». Το πιάτο τους έχει κάποιες αστοχίες αλλά οι ίδιες είναι αισιόδοξες πως θα κερδίσουν, θα αυξήσουν τα κέρδη τους και θα προχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

