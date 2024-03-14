Chaka Khan: Επιμελείται το Meltdown Festival 2024 στο Λονδίνο

Η θρυλική τραγουδίστρια της funk και disco Chaka Khan πρόκειται να αναλάβει τα ηνία του ετήσιου Μουσικού Φεστιβάλ Meltdown του Southbank Centre, στο Λονδίνο ακολουθώντας τα βήματα των προηγούμενων επιμελητών Ντέιβιντ Μπερν, Γκρέις Τζόουνς, Γιόκο Όνο, Ντέιβιντ Μπόουι και Πάτι Σμιθ.

Την επιμέλεια του ετήσιου Φεστιβάλ του μεγαλύτερου Κέντρου Τεχνών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει κάθε χρόνο ένα είδωλο της μουσικής.

«Η Chaka Khan γιορτάζει 50 χρόνια πρωτοποριακής καριέρας, φέρνοντας την απίστευτη φωνή της και την παγκόσμια επιρροή της στο Southbank Center κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου καλοκαιρινού Φεστιβάλ» αναφέρουν οι διοργανωτές.

«Είναι αδύνατο να κατηγοριοποιηθεί το ακαταμάχητο χάρισμα του τεράστιου φωνητικού φάσματος της Khan, το οποίο της έχει χαρίσει δέκα Grammy, είσοδο στο Rock & Roll Hall of Fame το 2023» σημειώνουν.

Η Chaka Khan θα ανοίξει το Φεστιβάλ στις 14 Ιουνίου με συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Θα επιστρέψει επίσης για να κλείσει το Meltdown στις 23 Ιουνίου με την πρώτη ζωντανή παρουσίαση του άλμπουμ της ClassiKhan του 2004, μαζί με τη Nu Civilization Orchestra. Ηχογραφημένος στο εμβληματικό Abbey Road του Λονδίνου, ο δίσκος είναι η άποψή της για κλασικές επιτυχίες συγκροτημάτων: από το Hey Big Spender μέχρι το Diamonds are Forever.

Η τραγουδίστρια έχει προσκαλέσει στο φετινό Φεστιβάλ τον τραγουδιστή και ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ, Todrick Hall, την acid jazz μπάντα Incognito (June 19), τους Kae Tempest, Young Fathers, Speakers Corner Quartet, Mica Paris, Judi Jackson, Lady Blackbird και Morcheeba.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

