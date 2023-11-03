The Brake με τη Βάσω Λασκαράκη στον ΣΚΑΪ: Το τρέιλερ για την Κυριακή 5 Νοεμβρίου

Η εκπομπή «The Break», με τη Βάσω Λασκαράκη, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ, έχει ωραίες συζητήσεις, πρωτότυπες στήλες, celebrities της εγχώριας και της διεθνούς showbiz, κοσμικά event και δημοσιογραφικά αφιερώματα.

Ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας μιλούν για την εκπομπή «Αταίριαστοι» και την ανδρική φιλία.

Σχολιάζουν την επιλογή των πολιτικών αρχηγών να δώσουν περισσότερες συνεντεύξεις σε ψυχαγωγικές εκπομπές στην προεκλογική περίοδο και αποκαλύπτουν το παρασκήνιο πίσω από την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Στέφανου Κασσελάκη στην εκπομπή τους που προκάλεσε χαμό στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΪ.

Η Κατερίνα Καραβάτου παραδίδει μαθήματα τηλεόρασης στη Βάσω από το πλατό του «My Style Rocks» και ο Χάρης Χριστόπουλος με τη σύζυγό του Ανίτα Μπραντ μιλούν για την οικογένειά τους, τις διαφωνίες τους και τους δυο υπέροχους γιους τους.

Η Βάσω περνά την Κυριακή της παίζοντας bowling με τον πρώην τηλεοπτικό της σύζυγο, Κωνσταντίνο Γαβαλά και συζητούν για το σοβαρό ατύχημα με τη μηχανή του και τον τρόπο που αυτό επηρέασε τη σχέση του με το γιο του.

Η Τάμτα σχολιάζει τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις της, οι ηθοποιοί της παράστασης «Τέλειοι Ξένοι» παραδέχονται πως έχουν ψάξει το κινητό των συντρόφων τους και η Μάγκυ Ταμπακάκη φτιάχνει τραγανή πατσαβουρόπιτα με φέτα.

Αυτή η εκπομπή δεν θα θέλεις να πάει σε break!

