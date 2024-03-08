Margaret Qualley: Θα υποδυθεί την Αμάντα Νοξ σε παραγωγή Μόνικα Λεβίνσκι

Η κόρη της γνωστής ηθοποιού Άντι ΜακΝτάουελ, Μάργκαρετ Κούαλι, θα υποδυθεί τη συγγραφέα, και ακτιβίστρια Αμάντα Νοξ, η οποία κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε για τον άγρια δολοφονία της φίλης της σε μια άτιτλη προς το παρόν μίνι σειρά του Hulu, όπως έμαθε το Variety.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή η σειρά των οκτώ επεισοδίων θα «βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Νοξ, η οποία κατηγορήθηκε άδικα για την δολοφονία της Βρετανίδας συγκατοίκου της Μέρεντιθ Κέρχερ».
Margaret Qualley to Play Amanda Knox in Hulu Limited Series With Littlefield Company, Monica Lewinsky Producinghttps://t.co/aPchPmN3cM— Candice Frederick (@ReelTalker) March 8, 2024
Η άτυχη φοιτήτρια βρέθηκε ημίγυμνη μέσα σε μία λίμνη αίματος με 47 μαχαιριές το 2007 στην Περούτζια της Ιταλίας.
Η σειρά της 20th Television θα αφηγηθεί την «16χρονη οδύσσεια της ακτιβίστριας και δημοσιογράφου για να αποδείξει την αθωότητά της».
Επίσης, η Νοξ και ο σύζυγός της Κρις Ρόμπινσον (Chris Robinson) θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί της σειράς μέσω της εταιρείας τους «Knox Robinson Productions». Μαζί τους και η Margaret Qualley, η Monica Lewinsky και η παραγωγός του «This is Us», K.J. Steinberg που έχει γράψει και το σενάριο.
Το 2013 η Αμάντα Νοξ κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Waiting to be Heard», ενώ το 2016 μέσω του Netflix έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ της που φέρει το όνομά της.
