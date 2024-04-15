Το σημερινό θέμα στο my style rocks ήταν «Εντυπωσιακά κοσμήματα». Νικήτρια της ημέρας ήταν η Casablanca με 12 βαθμούς η οποία αφαίρεσε έναν βαθμό από τη Νατάσα.

Η ένταση «χτύπησε» κόκκινο όταν η Σιμόν αποκάλυψε ότι η Casablanca γεί συστηματικά α έρθει στο γύρισμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση επέμβαση του Στέλιου Κουδουνάρη ο οποίος είπε πως όποια κοπέλα αργεί από εδώ και πέρα θα έχει penaltyστη βαθμολογία της.

Η ένταση όμως συνεχίστηκε με τον Στέλιο Κουδουνάρη να αποχωρεί λίγο αργότερα από το πλατό, αφού είχε μια διαφωνία με τη Φωτεινή η οποία είχε αφήσει σκόπιμα όπως ισχυρίστηκε το καρτελάκι πάνω στο σακάκι της. «Με κοροϊδεύεις, είμαι πολύ εκνευρισμένος» της είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης και αποχώρησε από το πλατό.

Η Νατάσα λίγο αφότου η Casablanca είχε αφαιρέσει 1 βαθμό κατήγγειλε πως τα υπόλοιπα κορίτσια έχουν κάποια τακτική εναντίον της.

Η πασαρέλα των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου

Η πασαρέλα των κοριτσιών

Πηγή: skai.gr

