Survivor 2024: Η μέρα μετά την ένωση και η ανακοίνωση που φέρνει την ανατροπή - Δείτε το trailer

Στο party της Ένωσης βρέθηκε ειδικά στον Άγιο Δομίνικο, ο Σάκης Ρουβάς

Ρουβάς

Οι ομάδες ενώθηκαν και το διασκέδασαν χθες στο πολυαναμενόμενο party της Ένωσης για το οποίο βρέθηκε ειδικά στον Άγιο Δομίνικο, ο Σάκης Ρουβάς. Το τηλεοπτικό κοινό το έζησε μαζί τους μέχρι τέλους, με το Survivor να τερματίζει πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 17,1% ενώ στο γενικό σύνολο του κοινού η τηλεθέαση ήταν 20,8%.

Δείτε το trailer:

Η επιστροφή στις καλύβες στην ίδια όμως παραλία άλλους τους ενώνει και σε άλλους δημιουργεί αποστάσεις… Ο James και ο Γιώργος Γκιουλέκας δείχνουν να χαίρονται που επιτέλους ενώθηκαν όμως ο δεύτερος αναγνωρίζει πως θα ήταν καλό να κρατήσει τα προσχήματα για την ηρεμία της ομάδας του. 

Survivor

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες, σε ποιους θα φανεί η κούραση από το party; Μια ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού αναστατώνει τις δύο ομάδες! Τι θα ισχύσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες; 

Survivor

Οι πρώτες εντυπώσεις μετά από τη συμβίωση στην ίδια παραλία αναλύονται στο Συμβούλιο του νησιού που θα οδηγήσει και στην πρώτη υποψηφιότητα.

Survivor

Survivor

Survivor

