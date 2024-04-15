Οι ομάδες ενώθηκαν και το διασκέδασαν χθες στο πολυαναμενόμενο party της Ένωσης για το οποίο βρέθηκε ειδικά στον Άγιο Δομίνικο, ο Σάκης Ρουβάς. Το τηλεοπτικό κοινό το έζησε μαζί τους μέχρι τέλους, με το Survivor να τερματίζει πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 17,1% ενώ στο γενικό σύνολο του κοινού η τηλεθέαση ήταν 20,8%.

Δείτε το trailer:

Η επιστροφή στις καλύβες στην ίδια όμως παραλία άλλους τους ενώνει και σε άλλους δημιουργεί αποστάσεις… Ο James και ο Γιώργος Γκιουλέκας δείχνουν να χαίρονται που επιτέλους ενώθηκαν όμως ο δεύτερος αναγνωρίζει πως θα ήταν καλό να κρατήσει τα προσχήματα για την ηρεμία της ομάδας του.

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας γίνεται κάτω από αντίξοες συνθήκες, σε ποιους θα φανεί η κούραση από το party; Μια ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού αναστατώνει τις δύο ομάδες! Τι θα ισχύσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες;

Οι πρώτες εντυπώσεις μετά από τη συμβίωση στην ίδια παραλία αναλύονται στο Συμβούλιο του νησιού που θα οδηγήσει και στην πρώτη υποψηφιότητα.

Πηγή: skai.gr

