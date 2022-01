Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο Μπάρι Κράιερ σε ηλικία 86 ετών.

Ο διάσημος Βρετανός κωμικός και συγγραφέας έγραψε πολλές κωμωδίες οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία τον προηγούμενο αιώνα στη βρετανική οθόνη όπως: ''The Two Ronnies'', ''Bob Hope'', ''Tommy Cooper'' και ''Morecambe and Wise''.

Εμφανιζόταν επίσης τακτικά ο ίδιος σε πάνελ εκπομπών όπως το ''Just A Minute και το I'm Sorry I Haven't A Clue''.

Ο ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός Gyles Brandreth δήλωσε σήμερα με ανάρτηση του ότι ο Κράιερ ήταν "ο ωραιότερος τύπος αστείος και γενναιόδωρος".

RIP #BarryCryer. I took this happy picture in the churchyard of St Paul’s, Covent Garden. Wherever Barry went he brought laughter with him - even to memorial services. And he went to lots because he’d worked with everyone! He was generous about everyone: a great mentor & friend. pic.twitter.com/WVKIBrs5Ol