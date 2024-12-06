Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μόργκαν Φρίμαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον μαγικό κόσμο της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Maestro».

Ο Φρίμαν κάλεσε τους διαδικτυακούς του φίλους να δουν την ελληνική σειρά στο Netflix, καθώς, όπως γράφει, είναι «αριστούργημα».

Επίσης, ανέδειξε την ομορφιά των Παξών, εκεί όπου διαδραματίζεται η επιτυχημένη παραγωγή σημειώνοντας ότι είναι «ένα μικρό ελληνικό νησί που είναι κοντά στην καρδιά μου».

Σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αν δεν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το «Maestro in Blue», χάνετε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με φόντο τους Παξούς που κόβουν την ανάσα -ένα μικρό ελληνικό νησί που είναι κοντά στην καρδιά μου- αυτή η σειρά είναι ένα αριστούργημα. Σημειώστε στα ημερολόγιά σας, φίλοι μου. Η τρίτη και τελευταία σεζόν φτάνει στο Netflix, στις 28 Δεκεμβρίου. Μην τη χάσετε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Maestro» έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου του 2022 στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και είναι η πρώτη ελληνική σειρά που πωλήθηκε στο Netflix.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου έσπευσαν να απαντήσουν στα σχόλια του σπουδαίου ηθοποιού μέσω των social media. Η πρωταγωνίστρια της σειράς αναδημοσίευσε το μήνυμα του διάσημου ηθοποιού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης απάντησε στον Χολιγουντιανό σταρ γράφοντάς του: «Είναι τιμή μας».

Πηγή: skai.gr

