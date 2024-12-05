Καριοφυλλιά Καραμπέτη: «H ζωή μας είναι μία και πρέπει ο καθένας να τη ζήσει όπως θέλει»

Να πούμε τώρα ότι έχει άδικο, δεν θα το πούμε. Γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι αυτό που σχολιάζεται για μια γυναίκα που έχει σχέση με μικρότερο άντρα, για έναν άντρα θεωρείται όντως αδιαμφισβήτητο δικαίωμα. Πολύ καλά τα είπε η Καριοφυλλιά Καραμπέτη στη συνέντευξη που έδωσε στον Μιχάλη Ροδόπουλο στο ΟK! που κυκλοφορεί.

«Έχω υποστεί κι εγώ σεξιστικά σχόλια με αφορμή το θέμα της επιλογής του συντρόφου μου, κι ας είναι φαινομενικά ευγενικά και κρυμμένα. Είναι γνωστό πως είμαι εδώ και χρόνια με έναν νεότερο σύντροφο. Το αντίστοιχο για έναν άντρα θεωρούνταν πάντα αδιαμφισβήτητο δικαίωμά του. Δεν συνηθίζουμε να κυκλοφορούμε με τον άνθρωπό μου σε δημόσιους χώρους ακριβώς για να αποφύγουμε αυτούς τους απαράδεκτους τίτλους που δημοσιεύονται ακόμα και στα, υποτίθεται, πιο «ψαγμένα» sites. «H Καρυοφυλλιά Καραμπέτη με τον κατά 15 χρόνια νεότερο σύντροφό της».

Και λοιπόν; Γιατί ακόμα και σήμερα, που τόσος αγώνας γίνεται για την ισοτιμία των φύλων και που ισχυρίζεστε ότι τη στηρίζετε, αναφέρεστε σε αυτό; Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους σύγχρονους αναγνώστες σας, ότι αυτό δεν επιτρέπεται σε μια γυναίκα; Έστω κι αν δεν υπάρχει ειρωνεία στο σχόλιο, υπάρχει το ίδιο το σχόλιο.» είπε αρχικά η Καριοφυλλιά Καραμπέτη και συνέχισε:

«Και βέβαια δεν μιλάω επί προσωπικού, αλλά εκ μέρους όλων των γυναικών, που είναι δικαίωμά τους να ζήσουν όπως θέλουν. Και με έναν άντρα νεότερο και με έναν άντρα πολύ μεγαλύτερο και με μια γυναίκα αν θέλουν. Όπως είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, κοινωνικής τάξης και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Είμαστε ελεύθεροι, η ζωή μας είναι μία και πρέπει ο καθένας να τη ζήσει όπως θέλει. Υπάρχει όμως απέναντι στη γυναίκα ένας διάχυτος σεξισμός που τον βλέπεις παντού και θλίβεσαι για αυτά που ακούς και διαβάζεις».

