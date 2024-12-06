Το Peacock έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του «Lockerbie: A Search For Truth», της νέας μίνι σειράς, η οποία είναι βασισμένη σε μία τραγική ιστορία, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ και BAFTA, Κόλιν Φερθ.

Η παραγωγή των Sky TV και Carnival Films αποτελείται από 5 επεισόδια και επικεντρώνεται «στον απόηχο της βομβιστικής επίθεσης του 1988, στην πτήση 103 της Pan Am, κατά την οποία σκοτώθηκαν 259 επιβάτες και μέλη του πληρώματος και 11 στο έδαφος της ομώνυμης σκωτσέζικης πόλης, μόλις 38 λεπτά μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μετά την καταστροφή και τον θάνατο της κόρης του, ο Dr. Jim Swire (Φερθ) επιλέγεται ως εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων που ενώνονται για να απαιτήσουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ταξιδεύοντας σε διαφορετικές ηπείρους και ξεπερνώντας πολιτικούς φραγμούς, ο Τζιμ ξεκινά ένα αδιάκοπο ταξίδι που όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα, την οικογένεια και τη ζωή του, αλλά επίσης ανατρέπει εντελώς την εμπιστοσύνη του στο σύστημα της δικαιοσύνης».

Η Βρετανίδα ηθοποιός Κάθριν ΜακΚόρμακ πρωταγωνιστεί στο πλευρό του, καθώς και οι Σαμ Τράουτον, Μαρκ Μπόουναρ, Άντι Νάιμαν, Ροσάνα Άνταμς και Τζέμα Κάρλτον. Το σενάριο έγραψε ο Ντέιβιντ Χάροουερ σε σκηνοθεσία και μέρος της εκτελεστικής παραγωγής του Ότο Μπάτερστ και του Τζιμ Λόουτς. Σύμφωνα με το Deadline, το «Lockerbie: A Search For Truth» αναμένεται στη μικρή οθόνη στις 2 Ιανουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

