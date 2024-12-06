Η πρώτη αποχώρηση μετά την Ένωση των ομάδων δεν θα μπορούσε να μην εμπεριέχει μια ισχυρή δόση δράματος. Οι προφανείς «στόχοι» για την ψηφοφορία, ήταν εξαρχής η Φοίβη, η Χριστιάνα, η Ελένη και φυσικά ο Μιχάλης. Ωστόσο ο Συριανός master mind της στρατηγικής έκανε ξεκάθαρη την πρόθεση του να ταράξει τα νερά και να βάλει και την Βίκυ στο παιχνίδι των υποψηφιοτήτων.

Ο παίκτης απ' ό,τι φάνηκε βρήκε τελικά ευήκοα ώτα, καθώς το πλάνο του υλοποιήθηκε και η Βίκυ βρέθηκε μαζί με αυτόν και την Ελένη υποψήφια προς αποχώρηση.

Παρόλα αυτά η βολεϋμπολίστρια κατάφερε να είναι η πρώτη που ολοκλήρωσε τη δοκιμασία και να ησυχάσει νωρίς.

Η συνέχεια ήταν γεμάτη αγωνία με Μιχάλη και Ελένη να παλεύουν για την παραμονή τους μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο παίκτης από τη Σύρο ήταν τελικά εκείνος που τελείωσε τελευταίος τη δοκιμασία και μένει εκτός συνέχειας παιχνδιού.

Ο Μιχάλης σίγουρα θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο στρατηγικούς παίκτες, όμως λίγο πριν φύγει έκανε την αυτοκριτική του αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν άδικο όσοι τον ήθελαν εκτός παιχνιδιού.

