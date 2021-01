Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο του δημοσιογράφου Φίλιπ Κρόουδερ να μεταδίδει ειδήσεις από τις εκλογές στις ΗΠΑ σε έξι διαφορετικές γλώσσες.

Ο Κρόουδερ είναι ανταποκριτής του Λευκού Οίκου για το δίκτυο France 24 και ανταποκριτής στην Ουάσιγκτον για το Radio France Internationale ενώ συνεργάζεται και με το Associated Press GMS.

Το βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να τον ακούσετε να μεταδίδει τις ειδήσεις άπταιστα σε έξι γλώσσες με την εξής σειρά: Γαλλικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά και Λουξεμβουργιανά.

From Dalton to Washington, here's my coverage for @AP_GMS of last week's events in French, English, Spanish, Portuguese, German, and Luxembourgish, in that order. pic.twitter.com/P6FGnbcRkr