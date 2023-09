Mitch Rowland: Ο πρώτος καλλιτέχνης που υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική του Harry Styles Ψυχαγωγία 11:39, 09.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ρόουλαντ εξήγησε ότι η ιδέα ενός σόλο άλμπουμ προέκυψε το 2019