Η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να αναβάλει την πρεμιέρα της επερχόμενης σειράς της στο Netflix, «With Love, Meghan», εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στη γενέτειρά της, το Λος Άντζελες.

Η σειρά μαγειρικής και lifestyle, η οποία γυρίστηκε στη νότια Καλιφόρνια, είχε προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 15 Ιανουαρίου. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος της ίδιας της Μέγκαν και με την πλήρη υποστήριξη του Netflix, η νέα ημερομηνία προβολής των οκτώ επεισοδίων ορίστηκε για τις 4 Μαρτίου.

«Είμαι ευγνώμων στους συνεργάτες μου στο Netflix για την υποστήριξή τους στην αναβολή της κυκλοφορίας, καθώς επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες όσων έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στην πολιτεία μου, την Καλιφόρνια», ανέφερε η δούκισσα του Σάσεξ, σε δήλωσή της.

Στην επερχόμενη σειρά, σε σκηνοθεσία Μίχαελ Στιντ, η Μέγκαν μοιράζεται τα μυστικά της για έναν πιο δημιουργικό και χαλαρωτικό τρόπο ζωής μαζί με διάσημους φίλους της, όπως η ηθοποιός Μίντι Κάλινγκ και η πρώην συμπρωταγωνίστριά της από το «Suits», Άμπιγκεϊλ Σπένσερ.

Όπως αναφέρει το People, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ άνοιξαν τις πόρτες της έπαυλής τους στο Μοντεσίτο, σε φίλους που έχουν πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές. Επιπλέον, στις 10 Ιανουαρίου, επισκέφθηκαν το World Central Kitchen στο Συνεδριακό Κέντρο της Πασαντίνα, όπου βοήθησαν στη διανομή τροφίμων και προμηθειών σε πληγέντες από τις πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

