The Voice of Greece: Τα Live Cross Battles ολοκληρώθηκαν - Ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο τελικό

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

To δεύτερο συναρπαστικό επεισόδιο με τα LIVE CROSS BATTLES ολοκληρώθηκε! Στη σκηνή του “The Voice” είδαμε ακόμη 16 ταλαντούχους διαγωνιζόμενους χωρισμένους σε ζευγάρια, οι οποίοι μας χάρισαν μοναδικές ερμηνείες σε ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Με βλέμμα γεμάτο περηφάνια και αγωνία, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου παρακολούθησαν τα "παιδιά" τους να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Μία σπάνια αναφορά στα νούμερα τηλεθέασης έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης και σχολίασε με χιούμορ: «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσους ψηφίσατε χθες. Πραγματικά, ήταν συγκινητική η συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να στηρίξετε και σήμερα τα παιδιά. Επίσης, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θέλω να σας πω πως μου ήρθε ένα μήνυμα ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά! «Κάνατε 30,4% σε τέταρτο, μπράβο. Εγώ βέβαια έκανα 52% γιατί ήμουν σε δύο κανάλια αλλά μπράβο και σε εσάς που κάνατε 30,4%» είπε ο παρουσιαστής απευθυνόμενος στους coaches.

Ο Χρήστος Μάστορας και η Έλενα Παπαρίζου ξεσήκωσαν το κοινό με την εμφάνισή τους στη σκηνή.

"Μια νέα "μάχη" ξεκίνησε μεταξύ του Χρήστου Μάστορα και του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να προσπαθεί να ισορροπήσει την κατάσταση.

Tα Cross Live Βattles ολοκληρώθηκαν

Ο Τζόνι καθήλωσε με το "It's a man's man's man's world" και πέρασε στον τελικό.

Μια έκρηξη μουσικής ενέργειας! Ο Esteban και η Fey συγκρούονται σε μια μάχη ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη. Ποιος κατάφερε να επικρατήσει;

Ο Ευάγγελος και η Ιωάννα ήρθα αντιμέτωποι σε μια ατμοσφαιρική μονομαχία.

Η Αλεξία κερδίζει κοινό και coaches με την ερμηνεία της και περνά στην επόμενη φάση.

Όλα οδηγούν στο δρόμο για τον... μεγάλο τελικό και την ανάδειξη της καλύτερης Φωνής της Ελλάδος!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.