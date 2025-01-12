Σίσσυ Χρηστίδου: Η «πληρωμένη» απάντησή της στη σεξιστική προσβολή Δημητρακόπουλου

Κέρδισε τις εντυπώσεις η Σίσσυ Χρηστίδου κόντρα στον κατά τα λοιπά πολύπειρο ποινικολόγο, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, τον οποίο προσκάλεσε να μιλήσει για όσα έγιναν στη δίκη Φιλιππίδη και οδήγησαν στο να αποχωρήσει ο ηθοποιός από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο ποινικολόγος σε μία δεδομένη φάση της συζήτησης για το προφίλ του βιαστή πέταξε την ατάκα «ανοίξτε και κανένα βιβλίο» κάτι που η Σίσσυ Χρηστι΄δου δεν άφησε να πέσει κάτω.

Ο δικηγόρος αφού σχολίασε ως «άκυρη» την παρέμβαση της προέδρου του Αρείου Πάγου για την ενδυμασία των γυναικών στον βιασμό και προχώρησε σε μομφές κατά της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους και Πηνελόπης Αναστασοπούλου. Ακολούθησε αυτός ο διάλογος:

Δημητρακόπουλος: Σε ανύποπτο χρόνο έχουν κάνει έγγραφες αφιερώσεις στον Πέτρο Φιλιππίδη. Η κ. Παπαχαραλαμπούς έχει κάνει γραπτή δήλωση στον Πέτρο Φιλιππίδη πόσο τον εκτιμά. Και μετά ακυρώνουν τον εαυτό τους. Έχουν μια αρίστη συνεργασία και ξαφνικά κάνει απόπειρες βιασμού;

Χρηστίδου: Ναι ξαφνικά γίνεται. Μόνος σας το αναιρείτε!

Δημ.: Έτσι λέτε εσείς που τα ξέρετε;

Χρ.: Ναι!

Δημ.: Είχε κανένα κίνητρο ο Πέτρος Φιλιππίδης να κάνει απόπειρα βιασμού;

Χρ.: Γιατί τι κίνητρο είχαν αυτές οι γυναίκες να θέλουν να καταστρέψουν τον Φιλιππίδη; Πιστεύετε ότι το απολαμβάνουν να αφήνουν το σπίτι και τις καριέρες τους και να τρέχουν στα δικαστήρια;

Συρίγος: Ένα βιαστής δεν χρειάζεται κίνητρο. Κίνητρο μπορεί να είναι η αίσθηση κυριαρχίας στον χώρο του.

Δημ.: Έχουν γίνει εκατοντάδες βιασμοί που έχουν ένα κίνητρο, συνήθως αυτοί που βιάζουν έχουν πρόβλημα σεξουαλικό. Έχει τέτοιο προφίλ ο Πέτρος Φιλιππίδης;

Χρ.: Δεν είναι αυτό το προφίλ. Γίνονται βιασμοί και μέσα στα σπίτια, δεν υπα΄ρχει προφίλ.

Δημ.:Υπάρχει προφίλ, ανοίξτε κανένα βιβλίο να δείτε αν υπάρχει προφίλ και αν ταιριάζει με του Πέτρου Φιλιππίδη.

Χρ.: Ήταν προσβλητικός ο τρόπος που μου απευθυνθήκατε. Προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και τον επαγγελματισμό μου γιατί είστε φιλοξενούμενος.

Δημ.: Υπάρχουν βιβλία που λένε για το προφίλ του βιαστή.

Χρ.: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά για πείτε μου αφού δεν έχω διαβάσει!

Δημ.: Είναι άνθρωποι με σακατεμένη συνείδηση, αυτό είναι το κυρίαρχο προφίλ. Το 1% είναι άνθρωποι που αισθάνονται κυρίαρχοι σε μία γυναίκα. Είναι αυτό το προφίλ Φιλιππίδη; Πες τε μου με τη γνώση που έχετε ένα άλλο προφίλ.

Χρ.: Ευτυχώς δεν χρειάζεται να πω τίποτα, τα είπατε όλα εσείς που έχετε διαβάσει!

