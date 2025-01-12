Μίνως Μάτσας: Η πρώτη του αντίδραση όταν άκουσε τον Χρήστο Μάστορα να τραγουδά το Υπάρχω

Ο Μίνως Μάτσας μίλησε στην εκπομπή Παρέα της ΕΡΤ για τη γνωριμία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη την εποχή που μεσουρανούσε και ανήκε στη δισκογραφική εταιρεία του πατέρα του.

«Γνώρισα και τον Στέλιο και τη μητέρα του. Η σχέση με τον πατέρα μου ήταν σχέση έρωτα, καθαρά. Υπάρχει αγάπη, λατρεία και μίσος. Εγώ τον γνώρισα όταν τα ξαναβρήκαν με τον πατέρα μου και έκαναν τον δίσκο Ο δρόμος της επιστροφής. Μπαίνω στο στούντιο και βλέπω έναν άνθρωπο αρκετά εύσωμο και ακίνητο και τραγουδούσε και πραγματικά τα τζάμια τρίζανε! Και λέω "ααα γι' αυτό!". Όταν ήρθε ο Χρήστος Μάστορας να ηχογραφήσει, είπα την ιστορία έτσι αθώα και μου είπε μετά "μου έκοψες τα πόδια"!» διηγήθηκε με χιούμορ.

«Μπαίνω στο στούντιο με μισή καρδιά και αρχίζει και γουστάρει ο τύπος από 'δω και ψιλοσυγκινείται κιόλας!» συνέχισε την ιστορία ο Χρήστος Μάστορας.

«Ο Χρήστος ήταν μέσα και κλείνω τα μάτια μου και ανατρίχιασα. Λέω "δεν είναι δυνατόν!". Αν ξεχαστείς νομίζεις ότι έχει ξανάρθει ο Στέλιος!» αποκάλυψε ο συνθέτης για την αντίδρασή του όταν άκουσε για πρώτη φορά τον τραγουδιστή να λέει το Υπάρχω.

Μάλιστα προβλήθηκε βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη ηχογράφηση του κομματιού για τις ανάγκες της ομώνυμης ταινίας.

«Περάσαμε από μετάλλαξη, ευθύνεται ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος που με σμίλεψε» είπε ο Χρήστος.



«Του είπα ότι είναι λαϊκός τραγουδιστής και θέλω να του γράψω» ομολόγησε ο Μίνως Μάτσας.

Αξίζει να ακούσετε τον Χρήστο Μάστορα να τραγουδά αξέχαστα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη:

Ο Μίνως Μάτσας μίλησε και για τον παππού του, τον αείμνηστο Μίνω Μάτσα που έφτιαξε τη δισκογραφία στην Ελλάδα και ήταν ο πρώτος που δισκογράφησε τα απαγορευμένα ρεμπέτικα.

Ο συνθέτης μίλησε για τον Μίκη Θεοδωράκη και μάλιστα αποκάλυψε ότι ήταν το φόβητρό του.

«Ήταν ένας κόσμος μαγικός και ήταν μοιραίο να ασχοληθώ με τη μουσική. Θυμάμαι πολύ έντονα τον Μίκη Θεοδωράκη και το είχα πει και είχε παρεξηγηθεί ότι τον φοβόμουνα. Ήμουν στο στούντιο παιδί, ίσα που έφτανα την κονσόλα και ήταν ψηλός και με τα χέρια ανοιχτά και τα μαλλιά τα σγουρά. Φαντάσου να βλέπεις από κάτω ένα μεγαθήριο! Όταν ήμουν άτακτος μου έλεγαν ότι ο πατέρας μου έχει ραντεβού με τον Μίκη κι αμέσως μάζευα τα πράγματα!».

