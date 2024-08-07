Ματίνα Νικολάου: Σπάνιο στιγμιότυπο με τον γιο της στις διακοπές τους

Είναι το καμάρι της, ο γιος της που λατρεύει και που πλέον που έχει γίνει ολόκληρος άντρας είναι η καλύτερη παρέα. Η Ματίνα Νικολάου από τη Δευτέρα βρίσκεται σε διακοπές.

Το Θέατρο Άλσος έκλεισε για καλοκαίρι και θα παραμείνει κλειστό ως τις 29 Αυγούστου και έτσι και εκείνη έχει τον χρόνο να ξεκουραστεί και να μαζέψει δυνάμεις για τον χειμώνα και πιθανότατα και την τηλεοπτική της επιστροφή στη νέα εκπομπή του Νίκου Μουτσινά στον Alpha.

Περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.