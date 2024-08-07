Όλοι παρακαλάνε να μαυρίσουν κι εκείνη έσκασε στην παραλία έτσι

Όλο το καλοκαίρι οι celebrities ξαμολιούνται στις παραλίες και τις πισίνες για να μαυρίσουν τα κορμιά τους κάνοντας ώρες ηλιοθεραπεία. Όλοι; Όχι όλοι...

Η Ελένη Καρακάση για παράδειγμα είναι η δαχτυλοδεικτούμενη στην Αίγινα όπου κάνει τις διακοπές της κάθε χρόνο καθώς όχι μόνο δε θέλει να μαυρίσει αλλά κάνει τα πάντα για να καταφέρει να μην το πετύχει. Κι αυτό για τη δουλειά. Βλέπετε τα περισσότερα σήριαλ που παρακολουθείτε κάθε τηλεοπτική σεζόν αρχίζουν γυρίσματα από τον Ιούνιο - και κάποια νωρίτερα- προκειμένου να μαζέψουν υλικό και επεισόδια για να είναι μπροστά στο πρόγραμμα όταν πια ξεκινήσει η προβολή.

Και ένα επεισόδιο δεν γυρίζεται με σειρά προβολής των σκηνών, γυρίζεται με πρόγραμμα που βγαίνει από την παραγωγή για να γκρουπαριστούν οι σκηνές και οι ηθοποιοί που συμμετέχουν σε αυτές. Που σημαίνει οτι μπορεί δύο ή τρεις ή και περισσότερες σκηνές με ένα συγκεκριμένο ντύσιμο και χτένισμα και βάψιμο των ηθοποιών να έχει γυριστεί όχι απλά σε διαφορετικές μέρες αλλά και σε διαφορετικές εβδομάδες. Γι' αυτό και υπάρχει το ρακόρ, οι σημειώσεις δηλαδή της κάθε λεπτομέρειας για να είναι ίδια στο επόμενο γύρισμα όταν αυτό γίνει.

Φανταστείτε λοιπόν να έχει γυρίσει ένας πρωταγωνιστής ή μια πρωταγωνίστρια μια σκηνή με λευκό δέρμα και στην αμέσως επόμενη να είναι κατράμι από το μαύρισμα (και δεν μπορούν πάντα να το "κλέψουν" με το μακιγιάζ ή τον φωτισμό). Παρακαλάνε οι παραγωγές τους ηθοποιούς να μη λιαστούν το καλοκαίρι.

Και η Ελένη Καρακάση είναι από αυτούς που τηρούν τις υποχρεώσεις τους κατά γράμμα. Και καθώς έκλεισε και ξεκίνησε ήδη γυρίσματα για τη σειρά "Grand Hotel" -από εμα΄ς το μαθαίνετε- πηγαίνοντας στην Αίγινα μόνο κιόσκι δεν έβαλε από πάνω της. Και καπέλο και μακρυμάνικο και ατομική ομπρέλα που κρατάει και μέσα στη θάλασσα. Τρελό γέλιο, αλλά επαγγελματίας. Να τα λέμε κι αυτά.

