Μαρίνα Σάττι: Kυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Ανατολή»

Ένα ολιγόλεπτο στιγμιότυπο με την αγαπημένη πλέον των σόσιαλ μίντια- και όχι μόνο- Μαρίνα Σάττι να περπατά στους δρόμους της πόλης ενώ καταγράφει τον εαυτό της επικοινωνώντας με τον δικό της τρόπο με τους θαυμαστές της, προκάλεσε διαδικτυακή φρενίτιδα και αναπαράχθηκε μαζικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο καταφέρνοντας γίνει το απόλυτο Viral του ΤikTok.

Ο λόγος του διαδικτυακού χαμού δεν ήταν άλλος από τη μουσική που συνόδευε το σύντομο κλιπ καθώς πρόκειται ως φαίνεται για το ρεφρέν από το ολοκαίνουριο της τραγούδι με τίτλο «Ανατολή» το οποίο και η τραγουδίστρια, επικοινώνησε στους θαυμαστές της με τον δικό της άμεσο τρόπο.

Η «Ανατολή» πριν καν κυκλοφορήσει έχει ξεπεράσει τα 6 χιλιάδες πρωτότυπα video από χρήστες της πλατφόρμας.

Πρόκειται και πάλι για ένα φαινομενικά ετερόκλιτο αλλά εν τέλει αρμονικά δεμένο κράμα από διαφορετικά μουσικά είδη με επιρροές από 00's, rock, pop, ηλεκτρονική μουσική αλλά και φωνητικά σε ψηλές νότες, στοιχείο με το οποίο, μετά την Eurovision, μάλλον η Μαρίνα Σάττι ταυτίζεται πλέον στο μυαλό μας.

Το νέο κομμάτι της δημοφιλούς τραγουδίστριας έρχεται λίγους μήνες μετά την τεράστια επιτυχία του ανατρεπτικού EP της «P.O.P» το οποίο έχει κατακτήσει την όγδοη θέση στο παγκόσμιο top-10 των Debut Albums του Spotify.

Το τραγούδι «Ανατολή» κατάφερε από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του να μετρά χιλιάδες πρώτες ακροάσεις και να σκαρφαλώνει στα εγχώρια charts. Mάλιστα, το teaser video που αναρτήθηκε λίγες εβδομάδες νωρίτερα από τη Μαρίνα Σάττι στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, κατάφερε να ξεπεράσει τα 6 χιλιάδες πρωτότυπα videos χρηστών στο TikTok, με τους θαυμαστές της να δημιουργούν το δικό τους περιεχόμενο αντλώντας έμπνευση από το μελωδικό ρεφρέν του «Ανατολή».

Αξίζει να σημειωθεί πως τους στίχους υπογράφουν οι Μανώλης Φάμελλος και Στάθης Δρογώσης.

Τη μουσική παραγωγή του νέου τραγουδιού επιμελήθηκαν οι Nick Kodonas, OGE και ο Ermis, ενώ το executive producing έκανε ο Mike Stathakis.

