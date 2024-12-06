Happy Traveller στον ΣΚΑΪ: Ταξίδι στο Κράμπι της Ταϊλάνδης

Ένα εξωτικό ταξίδι μας επιφυλάσσει το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ταξιδεύουν με τον Ευτύχη και την Ηλέκτρα στο Κράμπι της Ταϊλάνδης.

Η εκπομπή έχει επισκεφτεί την Ταϊλάνδη στο παρελθόν και τώρα επιστρέφει για να εξερευνήσει μία συγκεκριμένη περιοχή στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Το Κράμπι είναι μία παραθαλάσσια επαρχία στην ενδοχώρα της Ταϊλάνδης ακριβώς απέναντι από τα νησιά Phi Phi. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ταϊλάνδης, το Κράμπι θεωρείται ένας πιο ήρεμος και οικονομικός προορισμός, ιδανικός και για οικογένειες.

Οι ταξιδιώτες μας μένουν στην πόλη Ao Nang και περιηγούνται στις αγορές, δοκιμάζουν τοπικές γεύσεις και βλέπουν το show με τις φωτιές το βράδυ στην παραλία. Με παραδοσιακή βάρκα πηγαίνουν να δουν πανέμορφα εξωτικά νησάκια με παραδεισένιες παραλίες και λιμνοθάλασσες με πράσινα νερά. Περπατούν στη ζούγκλα και επισκέπτονται τη σμαραγδένια λίμνη όπου δε χάνουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν.

Πηγαίνουν σε ένα κέντρο αποκατάστασης ελεφάντων για να δουν από κοντά τα πανέμορφα ζώα και να μάθουν για τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία τους.

Η επόμενη στάση είναι στον πιο δημοφιλή βουδιστικό ναό της επαρχίας με την σπηλιά της τίγρης. Εκεί ανεβαίνουν τα 1260 απότομα σκαλοπάτια για να φτάσουν στο σημείο με τον τεράστιο Βούδα, ενώ απολαμβάνουν την απίστευτη θέα στη γύρω περιοχή. Τέλος, με βάρκα πηγαίνουν στο διάσημο ψαροχώρι Railay και βλέπουν την "σπηλιά τις πριγκίπισσας" με έναν ινδουιστικό ναό αφιερωμένο στη θεά της γονιμότητας.

Ένας εξωτικός αλλά οικογενειακός προορισμός που εντυπωσιάζει τους ταξιδιώτες μας με τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τις γεύσεις και τις δραστηριότητες.

Δείτε το trailer:

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.