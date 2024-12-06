My style rocks: Οι τόνοι ανεβαίνουν λίγο πριν το Gala - Δείτε το trailer

Μία μέρα πριν από το Gala που θα ολοκληρώσει τη 10η διαγωνιστική εβδομάδα οι fashionistas του My Style Rocks έχουν την ελευθερία να φέρουν το concept και το look που θέλουν χωρίς περιορισμούς. Κάθε βαθμός μετράει και μπορεί να κάνει τη διαφορά στο σύνολο.

Φαινομενικά στα παρασκήνια επικρατεί μία σχετική ηρεμία χωρίς να λείπουν τα σχόλια και οι υποθέσεις ορισμένων διαγωνιζόμενων ότι κάποιες έχουν στυλίστα… Ωστόσο, για κάποιες φαντάζει να είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα!

Το look της Νικολέτας βαθμολογείται χαμηλά από τη Σέβη η οποία σχολιάζει πως τη βλέπει συνέχεια σετ. Τελικά, τα σετ έχουν βαθμό δυσκολίας ή θεωρούνται μία εύκολη λύση;

Ο σχολιασμός της Άννας στην εμφάνιση της Κατερίνας Πεφτίτση αποκαλύπτει όσα σκέφτεται για τα look που φέρνει.

Η Σέβη ενθουσιάζεται τόσο πολύ με το look της Έλλης που αναλαμβάνει «δικηγόρος υπεράσπισης» του στιλ της!

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

