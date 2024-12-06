The Voice of Greece: Τα knockouts ξεκινάνε και έρχονται guest coaches

Δυναμική πορεία στους πίνακες τηλεθέασης διατήρησε και τον Νοέμβριο το «The Voice of Greece» με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου να κάθονται στις κόκκινες καρέκλες των coaches.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός του ΣΚΑΪ τερμάτισε πρώτος στο γενικό σύνολο με 24,6% και πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,3%. 2.419.781 τηλεθεατές έγιναν μέλη της πιο αγαπημένης και δημοφιλούς παρέας του Σαββατοκύριακου για τουλάχιστον 1’.

Δείτε το trailer

Από το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 21.00, το «The Voice of Greece» περνάει στην επόμενη συναρπαστική φάση: των Knockouts! Έχοντας στις ομάδες τους από 38 διαγωνιζόμενους, οι coaches προσκαλούν αγαπημένους φίλους και συνεργάτες ως guest coaches για να συνδράμουν στην ανάθεση των τραγουδιών και στην απαραίτητη προετοιμασία. Συγκεκριμένα, ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχεται τη Μαρίνα Σπανού, ο Χρήστος Μάστορας έχει στο πλάι του τον Αναστάσιο Ράμμο, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσκαλεί τον Apon και η Έλενα Παπαρίζου συναντά τον Στέλιο Διονυσίου.

Στη φάση των Knockouts, οι διαγωνιζόμενοι της κάθε ομάδας ανεβαίνουν στη σκηνή σε τριάδες και ερμηνεύουν από ένα τραγούδι, που αναδεικνύει τις φωνητικές τους ικανότητες. Μόνο ένας όμως, θα καταφέρει να πάρει το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση, εκτός κι αν ένας άλλος coach χρησιμοποιήσει το button του steal και τον «κλέψει» για τη δική του ομάδα. Δυνατές ερμηνείες, δύσκολες αποφάσεις και συνεργασίες που θα συζητηθούν!

Ο χαρισματικός Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζει και, ταυτόχρονα, ενθαρρύνει τους διαγωνιζόμενους, δίνοντας το δικό του ρυθμό και ενέργεια!

Τα Knockouts του «The Voice of Greece» είναι γεγονός!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.