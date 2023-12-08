Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ωραίες συναντήσεις, μαγειρική, μόδα, ομορφιά και όλα όσα μας ενδιαφέρουν στο «The Break», με τη Βάσω Λασκαράκη, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ.

Ο Μιχάλης Σαράντης, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», συναντά τη Βάσω και μιλά για την κόρη του που έχει εμμονή μαζί του, τη στιγμή που ερωτεύτηκε τη Μαίρη Μηνά, το bullying στο σχολείο για την εμφάνισή του και την απώλεια των γονιών και του κολλητού του φίλου που τον συμφιλίωσαν με τον θάνατο.

Ο Χρήστος Φερεντίνος, ο παρουσιαστής του «Μονομάχου», απαντά με χιούμορ για τη φωτογράφιση με εσώρουχα την οποία αρνήθηκε, το επεισόδιο που έπρεπε να ακυρωθεί ενώ ο παίκτης κέρδισε τα χρήματα λόγω λανθασμένης διατύπωσης στην ερώτηση και το ατύχημα που είχε στα γυρίσματα εκπομπής με το συνεργείο του να καταλήγει στη θάλασσα.

Ο Λάκης Γαβαλάς περνά την Κυριακή του με τη Βάσω λέγοντας ιστορίες που δεν έχει ξαναπεί. Κάνουν παρέα μία αναδρομή στη ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι την επιστροφή του στη Μύκονο. Θυμάται τις Κυριακές που έμενε στο κελί του για να μη δει τους συγκρατούμενούς του μαζί με τις οικογένειές τους όταν σ' εκείνον απαγορεύονταν οι επισκέψεις και εξηγεί τι σημαίνει να είσαι ένα no gender άτομο από τη δεκαετία του 1970.

«We are family» με την Άννα Βαγενά και τις κόρες της Γιασεμί και Μαρία που μιλούν για τους τσακωμούς τους, την τρυφερότητα και την απουσία των γονιών τους αλλά και το στούντιο του Λουκιανού Κηλαηδόνη που προσπαθούν να μη χάσει τη μυρωδιά του.

Τέλος, η Μάγκυ Ταμπακάκη φτιάχνει υπέροχο σοκολατένιο ελβετικό κορμό με κάστανα.

Αυτή η εκπομπή δεν θα θέλεις να πάει σε break!

Πηγή: skai.gr

