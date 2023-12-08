Γειτονιές στο πιάτο στον ΣΚΑΪ με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, στο νέο Ηράκλειο

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τις «Γειτονιές στο Πιάτο» αυτή την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου επισκέπτονται το Νέο Ηράκλειο, ένα γευστικό προορισμό με πολλές επιλογές!

Σε αυτή την ήσυχη γειτονιά των Βορείων Προαστίων είναι πολλά τα μαγαζιά που ρίζωσαν και αναπτύχθηκαν.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «Αφρόψαρο», ένα μαγαζί που οραματίστηκε ο ιδιοκτήτης κύριος Βάκης πριν μερικά χρόνια και είναι πλέον το πιο γνωστό με θαλασσινά της περιοχής. Το μενού έχει πολλές και διαφορετικές επιλογές, άλλες πιο κλασικές, άλλες πιο μοντέρνες, πιάτα πιο ελληνικά και άλλα πιο «πειραγμένα» και μαζί τους μια μεγάλη συλλογή κρασιών από τον ελληνικό και ξένο αμπελώνα.

Στη συνέχεια συναντάμε το «Serial Grillers», είναι το project δυο αδελφών, που ξεκίνησε από ανάγκη μέσα στην καραντίνα. Το concept ήταν απλό. Αφράτο ψωμάκι, ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι και λίγα ακόμα ποιοτικά υλικά που όλα μαζί έδιναν το τέλειο μπέργκερ!

Η επόμενη στάση είναι στον «Χοχλιό», ένα μαγαζί που έχει αλλάξει στέγη 3 φορές χωρίς ποτέ να φύγει από το Νέο Ηράκλειο. Σήμερα βρίσκεται στην καλύτερή του φόρμα προσφέροντας κρητική οικογενειακή κουζίνα που επιμελούνται πατέρας και κόρη.

Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο ακόμα συναρπαστικές συνταγές, αλμυρές κρέπες με σπανάκι και φέτα και tortillas με σπιτικό γύρο κοτόπουλο.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.