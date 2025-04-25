Μαριάννα Τουμασάτου: Η εμμονή και η αγάπη της για την «καλή ρουτίνα»

Tην εμμονή της με την καθαριότητα αποκάλυψε η Μαριάννα Τουμασάτου μιλώντας στο Καλύτερα αργά και την Αθηναΐδα Νέγκα. Όπως εξήγησε, κατάφερε να τη «δαμάσει» αφού γεννήθηκε η κόρη της και τώρα απολαμβάνει την ακαταστασία «του παιδιού» ενώ όπως είπε της αρέσει πάρα πολύ η καλή ρουτίνα.

«Δούλευα και δουλεύω για πολύ καιρό με ψυχοθεραπεία ότι θα πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου, να σκεφτώ την κούρασή μου και μην κάνω κάτι. Βοηθάει πάρα πολύ η οικογένεια που έχουμε φτιάξει με τον Αλέξανδρο, δεν χρειάζεται να παλεύω. Επί σειρά ετών, ζώντας μόνη μου φεύγοντας από το σπίτι το σκούπιζα και το σφουγγάριζα κάθε μέρα. Το σταμάτησα αφού ήμασταν με τον Αλέξανδρο, λίγο αφότου γέννησα και έδωσα τον λόγο μου ότι δεν πρέπει να το κάνω.

Σου αρέσει η ακαταστασία που έχει κάνει του παιδιού το χέρι ενώ στους μεγάλους δεν το δικαιολογείς.

Αν το σπίτι είναι πολύ ακατάστατο δεν μπορώ να κάτσω. Δεν πάω πολύ σε σπίτια φίλων που είναι ακατάστατα. Δεν το λέω, δεν είναι ωραίο γιατί καθένας στο σπίτι του κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ όταν τα πράγματα είναι πολύ ανακατεμένα γιατί χαώνομαι. Μπορεί το μάτι μου να πηγαίνει συνέχεια σε κάτι που δεν είναι στη θέση του και να θέλω να το φτιάξω.

Η μαμά μου μας έμαθε να κάνουμε δουλειές και εμένα και του αδερφού μου από έφηβους.

Καλή μαμά είναι αυτή που αγαπάει πολύ, με τα λάθη της, δυνατή, είναι εκεί. Νιώθω ασφάλεια με τη μαμά μου όπως και με τον μπαμπά μου» είπε και βούρκωσε βλέποντας φωτογραφία του πατέρα της.

«Έχω ενοχικότητα σαν άνθρωπος, την πολεμάω πολύ κυρίως στο παιδί. Εκ του ασφαλούς θέλω να ζω άλλα αντ' άλλα αλλά όχι στην πραγματική μου ζωή. Μου αρέσει πάρα πολύ το βαρετό, μου αρέσει η καλή ρουτίνα, είναι ωραίο πράγμα, να παίζω φούσκες στο κινητό, να μιλάω με τους φίλους μου. Δεν έχω πάει ακόμα στο Δρομοκαϊτειο γιατί πάω στο γύρισμα, στο θεάτρο και φοράω τα ρουχαλάκια άλλων ανθρώπων.

Στο παρελθόν περνούσα απαρατήρητη γιατί νόμιζαν ότι είμαι ψηλή και νταρντάνα. Αν δεν είμαι καλά δεν θα μιλήσω στον δρόμο.

Η καλύτερη στιγμή της μέρας είναι όταν ετοιμάζω την κόρη μου για το σχολείο, είναι η δική μας στιγμή από όταν ήταν 4» είπε μεταξύ άλλων.

